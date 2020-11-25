Роспотребнадзор в ходе проверок клиник сети "Чайка" в Москве выяснил, что в двух из них персонал утаивал от властей информацию о пациентах, получивших положительные результаты тестирования на коронавирус.

Как сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора в среду, по результатам проверки клиники "Чайка" в Крылатском (ООО "Спортмедицина") решением суда принято решение о временном приостановлении деятельности кабинета экспресс-тестирования (на 30 суток).

"В клинике выполняются исследования на новую коронавирусную инфекцию, выявленные положительные результаты тестов на COVID-19 не направляются в органы Роспотребнадзора для организации и проведения противоэпидемических мероприятий. Из проведенных только в ноябре более 2 750 исследований выделено 369 положительных результатов, при этом информация в управление Роспотребнадзора по Москве направлена только в трех случаях", - говорится в сообщении.

В управлении подчеркивают, что обязанностью любой медицинской организации независимо от форм собственности является обнаружение и информирование органов государственного санитарного надзора не только о случаях инфекционных заболеваний, но и о лицах с подозрением на инфекционное заболевание.

В Роспотребнадзоре также отметили, что тестирование проводилось в неблагоприятных условиях. "Забор тестов выполняется на улице, исследования проводятся в неприспособленном помещении, выделенном из лифтового холла без подводки воды и естественного освещения", - пояснили в ведомстве.Ранее сообщалось, что столичное управление Роспотребнадзора приостановило работу клиники "Чайка" в "Москва-Сити" за сокрытие информации о больных коронавирусом. Согласно КоАП за такое нарушение грозит наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора по Москве Александра Нормова 20 ноября рассказала, что клиника провела пациентам 19 тестов на COVID-19, результаты были положительными, однако данные не были предоставлены в органы Роспотребнадзора.

"Это влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции", - добавила Александра Нормова. Ее цитировало РИА "Новости".

"Чайка" - сеть многопрофильных клиник в Москве.

Добавим, скорость распространения коронавируса в России продолжает ставить рекорды. За последние сутки в РФ выявлено 23 675 случаев COVID-19 в 85 регионах, 507 человек скончались. Это максимальное число смертей за сутки с начала пандемии. Всего в стране выявлено 2 162 503 заболевших и 37 538 умерших.

В Москве подтверждено 4685 новых случаев заражения, за сутки госпитализировано 1635 пациентов. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 440 человек. 75 пациентов скончались.