Министерство обороны России выделило 14 миллионов 900 тысяч рублей на приобретение 500 "бытовых пылесосов", сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на портал госзакупок.

Аукцион проходит в закрытом режиме. Марка и технические характеристики устройств в документах не указываются. Там лишь говорится, что цена одного пылесоса составит для ведомства 29 тысяч 845 рублей.

В сетевых магазинах за эту цену можно купить робот-пылесос последней модели с сенсорным управлением и циклонным фильтром.

Отмечается, что тендер проходит в закрытом режиме, в нём не указана марка и технические характеристики пылесосов, но подрядчик должен поставить их до конца года.