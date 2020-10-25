sudok1 / DepositPhotos В качестве основной причины переполненности морга чиновники назвали "то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления". Кроме того, в регионе не хватает врачей-патологоанатомов

sudok1 / DepositPhotos

В Новокузнецком морге для умерших от коронавируса некуда складывать тела, сообщают местные жители, пишет "Медиазона".

В ролике, опубликованном Youtube-каналом "МОЙ ПРОТЕСТ Live", показана "одна минутка из жизни ковидного морга в Новокузнецке". На записи видно много черных мешков, они лежат на полу и на столах. "Все в трупах. Трупы везде. Можно упасть, запнуться. Приходится ходить по головам", - говорит автор ролика за кадром.

В областном Минздраве подтвердили подлинность ролика, объяснив происходящее тем, что родственники не могут забрать тела. "Тела, представленные в опубликованном видеоролике, действительно являются телами умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии; эти случаи включены в официальную статистику по региону".

В качестве основной причины переполненности морга чиновники назвали "то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления". Кроме того, в регионе не хватает врачей-патологоанатомов.