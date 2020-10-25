Руководителя космодрома Восточный, директора космического центра "Восточный" филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Романа Бобкова арестовали на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу, передает ТАСС со ссылкой на Благовещенский городской суд.

46-летнего Бобкова допросили в следственном управлении СКР по Амурской области по делу Дмитрия Фоминцева, который был арестован ранее. После допроса Бобков был задержан на двое суток.

По информации газеты "Коммерсант", уголовное дело возбудили по материалам УФСБ по Амурской области, СУ СК по региону занимается сбором и закреплением доказательств. Уголовное дело под контроль взял третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях на космодроме Восточный).Его обвиняют в подстрекательстве к служебному подлогу и злоупотреблению должностными полномочиями, не повлияет на ход строительства космодрома.

При этом, как заверили в Роскосмосе, строительство идет по графику. "Задержание директора филиала АО "ЦЭНКИ" космический центр "Восточный" Романа Бобкова никак не повлияет на график строительства космодрома", - заявила госкорпорация.

Поводом для возбуждения дела в отношении Бобкова послужили материалы проверки недостроенных водозаборных сооружений для космодрома и ЗАТО Циолковский.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также объявил выговор гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову, непосредственному начальнику арестованного Бобкова, а также главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку. Решение было принято по итогам заслушивания докладов на производственном совещании на космодроме Восточный.

Поводом для возбуждения дела в отношении Бобкова послужили материалы проверки недостроенных водозаборных сооружений для космодрома и ЗАТО Циолковский, а также материалы допросов главного инспектора 119-го отдела ГАСН Минобороны Дмитрия Фоминцева и свидетелей по его делу. В ходе предварительного расследования СУ СКР пришло к выводу о том, что Бобков подстрекал Фоминцева к служебным нарушениям для того, чтобы отчитаться перед руководством "Роскосмоса" о готовности сооружений.

По версии следствия, Фоминцев, поддавшись уговорам Бобкова, намеренно закрывал глаза на нарушения строительных норм, технических регламентов, требований проектной документации, составляя фальшивые заключения на построенные сооружения, а также акты проверок, возложенных на него служебными обязанностями.

За фиктивную документацию Бобков обещал главному инспектору и его супруге трудоустройство в КЦ "Восточный" на должности с зарплатой в 500 тыс. рублей в месяц. По предварительным данным, ущерб от недоделанных сооружений составил порядка 500 млн рублей.