sergunt / DepositPhotos Ученые заявили, что причиной гибели лесов под Норильском стало промышленное загрязнение

sergunt / DepositPhotos

Ученые из шести стран завершили крупнейшее исследование годичных колец деревьев в российской Арктике. Результаты указывают на катастрофические последствия промышленного загрязнения в районе Норильска для северных лесов. Работа опубликована в журнале Ecology Letters.

Район Норильска - одно из самых загрязненных мест на Земле. С 1930-х годов здесь ведется интенсивная разработка огромных месторождений никеля, меди и палладия. Высокий уровень вредных выбросов в атмосферу и речную сеть за это время привел к гибели бореальных лесов в радиусе более ста километров вокруг Норильска.

Кроме того, ученые подсчитали, что с 1960-х годов в результате деятельности промышленного комплекса в упадок пришли лесные системы площадью около 24 тысяч квадратных километров.

Специалисты по дендрохронологии из России, Великобритании, Германии, США, Швейцарии и Чехии провели крупнейшее в истории изучения арктических лесов исследование годичных колец, которое показало, что прямые и косвенные последствия работы промышленных предприятий Норильска намного глубже, чем считалось ранее.

Ученые с помощью компьютерного моделирования обработали весь комплекс параметров природной системы в районе Норильска: ширину годичных колец и их химический состав у живых и погибших деревьев, а также характеристики почв. Оказалось, что ухудшение экологической обстановки приводит к замедлению роста деревьев, что, в свою очередь, отрицательно влияет на количество углерода, поглощаемого в северных лесах.

Речь идет о нарушении глобального углеродного цикла. По мнению авторов, ситуация в Норильске могла стать одной из причин известной в дендрохронологии "проблемы дивергенции" - нарушения корреляции ширины годичных колец деревьев в Северном полушарии с температурой воздуха, наблюдаемого с 1970-х годов.

Масштабное измерение ширины колец и сопоставление ее с химическим составом древесины и почв позволило оценить степень ущерба, нанесенного арктической экосистеме. Как заявил руководитель исследования, профессора географического факультета Кембриджского университета Ульф Бюнтген, деревья возле Норильска начали массово вымирать в 1960-х годах из-за повышения уровня загрязнения: как выяснилось, от подобного загрязнения страдают и другие деревья в высоких северных широтах.

Исследователи выяснили, что несмотря на глобальное потепление, скорость роста деревьев в Арктике с 1970-х годов существенно замедлилась. По мнению авторов, причина заключается в арктическом затемнении, связанном с ростом количества твердых частиц в атмосфере Земли. Причиной этого роста стали в том числе промышленные загрязнения, пыль и извержения вулканов.

Затемнение частично блокирует солнечный свет, замедляя процесс испарения и нарушая гидрологический цикл, а также уменьшает способность деревьев превращать солнечный свет в энергию посредством фотосинтеза. Поэтому они не могут расти так быстро, как в районах с более низким уровнем загрязнения.

Ситуацию усугубляют регулярные экологические катастрофы в районе Норильска. 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", входящей в группу компаний "Норильский никель", произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, был арестован начальник цеха ТЭЦ.

Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей (более двух миллиардов долларов), из них водоемам - более 147 млрд рублей. "Норникель" в свою очередь заявил, что оспорит размер вреда, полагая, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты. В середине июля из-за разгерметизации трубы "Норникеля" на Таймыре в грунт вылились 44,5 тонны авиационного топлива.

При этом в официальной версии сообщалось, что топливо было остановлено на реке Амбарной еще до впадения в озеро Пясино. Однако "Гринпис" и "Новая газета" выявили значимое содержание нефтепродуктов в пробах воды с правого берега рек Пясины и Таловой, а содержание железа в воде превышало предельно допустимую концентрацию в три раза. Сами пробы удалось вывезти из Норильска лишь с четвертой попытки: работа экологов, по их оценке, происходила в условиях постоянного противодействия. Из-за препятствий и погодных условий экологи не смогли отобрать пробы там, где, по мнению местных жителей, должно быть сконцентрировано наибольшее загрязнение.

В связи с тем, что деятельность "Норникеля" наносит колоссальный экологический ущерб, представители коренных малочисленных народов Севера обратились к главе компании SpaceX Илону Маску с просьбой больше не закупать продукцию "Норникеля".

Тогда же стало известно о сбросе в тундру на Таймыре сточных вод рудника "Октябрьский", который принадлежит "Норникелю". В пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля" сказали, что на сброс вод было получено разрешение. "Зафиксированный на видео поток воды является зарегистрированным выпуском N 170, через который осуществляется сброс шахтных вод рудника "Октябрьский" после их отстаивания в баках-накопителях. Сточные воды образуются в результате естественного водопритока в подземной части рудников "Октябрьский" и "Таймырский", - сообщил сотрудник пресс-службы компании.