Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями с понедельника, 28 сентября, опять оставаться дома

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин Столичный градоначальник признал, что в Москве в последние дни есть "значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса". "К тому же приближаются холода, а с ними и традиционный рост простудных заболеваний", - написал он

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями с понедельника, 28 сентября, опять оставаться дома. По его словам, им настоятельно рекомендуется перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск.

"Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно", - говорится в сообщении на сайте мэра.

Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются, отмечается в сообщении.

Столичный градоначальник признал, что в Москве в последние дни есть "значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса". "К тому же приближаются холода, а с ними и традиционный рост простудных заболеваний", - написал он.

Кроме того, мэр обратился к руководителям предприятий и организаций города с просьбой перевести своих работников на дистанционный режим.

- В Москве за несоблюдение масочного режима закрыли десятки магазинов

- 5 тыс. компаний Москвы получили письма Собянина и необходимости удаленки



"Сегодня я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей. Также прошу обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19", - говорится в сообщении Собянина.

Накануне письма от мэра с рекомендацией перевести сотрудников на удаленку получили около 5 тысяч московский компаний.

"В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также изменением динамики заболеваемости Covid-19 убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов", - говорилось в письме Собянина.

Власти Москвы готовятся к ухудшению ситуации с коронавирусом. Последняя статистика количества заболевших показывает стабильный рост заражений - за предыдущие сутки в столице был установлен рекорд - впервые с июня показатель превысил тысячу человек и составил 1050 (всего в России за сутки выявили 6595 зараженных).

Таким образом, за последнюю неделю число госпитализированных с COVID-19 в столице выросло на 30%.

В связи с этим власти города готовят необходимые мощности на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. Создан значительный резерв коечного фонда, который готов к полноценному разворачиванию в любую минуту. Все клиники обеспечены необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами.

Всем москвичам настоятельно рекомендуют сократить количество контактов и ответственно относиться к ношению масок, в первую очередь, в общественных местах и на транспорте.