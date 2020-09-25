Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что ситуация с "дефицитом воды" в Симферополе решится в марте 2021 года благодаря новым скважинам

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов Симферопольское водохранилище, 22 сентября 2020 года

Аргументы недели Крым / YouTube

Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что ситуация с "дефицитом воды" в Симферополе решится в марте 2021 года благодаря новым скважинам. Об этом он, как передает "Интерфакс", сообщил на заседании оперативного штаба по водоснабжению города.

"Бурим три скважины, которые 10 тыс. кубометров в сутки могут дать дополнительно сейчас, и еще 40 тыс. кубометров в сутки - из трех подземных водозаборов. Это будет январь-февраль 2021 года. Мы однозначно систему водообеспечения Симферополя обеспечим... Точка отсчета, когда у нас ситуация должна разрядиться, даже если не будет никаких осадков - это примерно март 2021 года", - сообщил Аксенов.

По его словам, подземные источники будут использоваться до строительства опреснительной станции.

"На подземных источниках, в том числе на определенном этапе, продержимся до выстраивания технологий", - сказал Аксенов.

Что касается опреснительной установки, то она "разрабатывается Минпромторгом по поручению президента и в течение ближайших двух недель будет предложено федеральным правительством решение, связанное со строительством опреснительной установки в город Симферополь. Установка будет строиться в поселке Николаевка, на берегу моря... В стране таких проектов никто никогда не реализовывал. По сути, решение, которое будет принято здесь, будет уникальным", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу водоснабжения Крыма в пятницу.

Как сообщалось, маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021 году.

Жесткие графики подачи воды по часам ввели в августе текущего года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. Жители массово жалуются в соцсетях на плохой напор воды или вовсе ее отсутствие, а также цвет - от рыжего до черного. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в курортной Алуште на юге полуострова.

По данным Росводресурсов, потери воды в сетях в Симферополе превышают 50%, в некоторых местах доходят до 80%, ведомство считает недопустимым такую ситуацию в вододефицитном регионе.

Северо-Крымский канал, предназначенный для снабжения засушливых зон Крыма и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, Украина перекрыла для полуострова, не согласившись с его присоединением к РФ после референдума о статусе региона в 2014 году. Постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) просит ООН и Совет Европы не допустить гуманитарную катастрофу в Крыму, пожаловалась на Украину.

Киев заявляет, что вода из Днепра вернется по каналу в Крым только в случае "деоккупации полуострова".

Пока же основной надеждой российских властей Крыма являются осадки, которые должны наполнить водохранилища и решить проблему дефицита воды на полуострове. Для этого чиновники в сотрудничестве с Росгидрометом планируют вызывать искусственные осадки. Первые такие эксперименты обещают реализовать до конца 2020 года.