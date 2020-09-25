denisk999 / DepositPhotos В Забайкалье ведется проверка по факту самоубийства часового в дисциплинарном батальоне

denisk999 / DepositPhotos

Ночью 25 сентября в дисциплинарной части N44311 в Чите найдено тело часового с огнестрельным ранением, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на два анонимных источника.

Пока не известно, с чем было связано самоубийство. Военные следователи проводят проверку. Личный состав воинской части после происшествия был поднят по тревоге и стянут в расположение.

В военном следственном отделе по Читинскому гарнизону и пресс-службе Восточного военного округа комментарий получить не удалось. В интервью порталу "Сибирь.Реалии" там заявили о "военной тайне".

Часть N44311 расположена в микрорайоне Каштак в Чите. В этот дисциплинарный батальон переводят военных, совершивших дисциплинарные проступки на службе. В Забайкалье солдаты часто жалуются на неуставные отношения и погибают во время службы - их родные нередко указывают на признаки доведения до самоубийства или подозревают убийство под видом суицида.

Так, 25 октября 2019 года в Забайкалье военнослужащий-срочник батальона охраны склада ядерных боеприпасов Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Он был призван из Тюменской области летом 2019-го. В результате стрельбы погибли старший лейтенант Пьянков, капитан Евсеев, сержант контрактной службы Роман Ковалев, ефрейтор Андреев, рядовые Богомолов, Никишин, Куропов и Покотило. Еще двое военнослужащих, рядовые Графов и Шпак, получили ранения.

Еще один солдат-срочник Артур Хакимов в начале этого года сбежал из воинской части N 54009 в Забайкалье, заявив, что его избивал офицер, намеренный показать свое превосходство. Хакимов не выдержал издевательств и покинул часть. На попутных автомобилях он добрался до Ачинска, где его встретили представители комитета-совета солдатских матерей. В комитете заявили, что будут ходатайствовать о переводе Артура в другую часть. "А там будет внутренняя разборка с человеком, которого Артур назвал. Мы сделаем все, чтобы было возбуждено уголовное дело", - сказала представитель комитета.