Россия 24 / YouTube В омском СИЗО обнаружено тело криминального авторитета Кахабера Парпалии, известного в криминальных кругах как вор в законе Каха Гальский, который отбывал наказание за приобретение и хранении наркотиков

Россия 24 / YouTube

В омском СИЗО обнаружено тело криминального авторитета Кахабера Парпалии, известного в криминальных кругах как вор в законе Каха Гальский, который отбывал наказание за приобретение и хранении наркотиков. Он был криминальным авторитетом, соратником Захария Калашова (Шакро Молодого), бухгалтером и хранителем российского воровского общака, сообщает Znak.com.

Издание "Прайм Крайм" утверждает, что 45-летний Парпалия за день до смерти был сильно избит. Однако в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что это информация не соответствует действительности. Официальной причиной назван инсульт. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего, выясняет все обстоятельства смерти и устанавливает тех, с кем он общался накануне. Тело скончавшегося отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"Сотрудниками медслужбы учреждения и бригадой скорой помощи были проведены реанимационные мероприятия. Результата они не принесли, была констатирована биологическая смерть осужденного. Прибывшая на место оперативно-следственная группа телесных повреждений и признаков насильственной смерти не обнаружила. Предварительная причина смерти: внезапная коронарная смерть, тромбоэмболия легочной артерии", - говорится в официальном заявлении омского УФСИН.

Однако, как поясняет "Прайм Крайм", Омское управление традиционно считается "красным" и наиболее нетерпимым к носителям воровских традиций и для несидевшего вора "в законе" (у Кахи это был первый срок) попасть в Омск равносильно смертному приговору.

Гальскому был вынесен приговор в марте 2020. Его осудили по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Отбывать 4 года колонии его отправили в Омск. По данным СМИ, он стал держателем кассы ориентировочно в 2016 году, после задержания Шакро Молодого. Сумма, которую он контролировал - около 1 миллиарда рублей.

Пропалия: Вор "в законе" Каха Гальский скончался на второй день пребывания в Омске https://t.co/hbpKb0JnGh pic.twitter.com/kBoiL3g2w2— Прайм Крайм (@primecrime) September 24, 2020

Кахабер Парпалия родился 1 июня 1976 года. В начале его "карьеры" никто и подумать не мог, что он станет хранителем воровского общака. Однако "в теме" Парпалия был с юных лет - его воспитанием занимался родной дядя, вор в законе Чиро Шония (Чиро Гальский). Это и предопределило судьбу будущего криминального лидера.

По протекции своего дяди Кахабер был коронован в воры в законе в 1999 году, несмотря на то, что ни разу не сидел в тюрьме. После коронации он и получил прозвище Каха Гальский.

Вскоре Гальскому пришлось оставить Россию и перебраться на некоторое время в Испанию, где воры в законе уже имели серьезное влияние. Однако в ходе спецоперации против русской мафии Каха Гальский был объявлен в розыск Интерполом. Тогда Каха перебрался в Одессу.

Когда известный вор в законе Шакро Молодой вернулся в Россию после отбывания срока в Испании, выяснилось, что за время его отсутствия некоторые из лидеров российских ОПГ не вносили свою долю в общак. Многие воры в законе лишились своих титулов, рассказывает издание Mzk1.ru.

Когда Шакро Молодой попал в СИЗО по делу о взятке высокопоставленным полицейским, общак был передан Кахе Гальскому. Вместе с этой должностью он получил и власть над другими ворами. С 2017 года Каха Гальский стал также смотрящим по Забайкалью и Бурятии.

7 декабря 2018 года Каха был задержан. При личном досмотре у него изъяли 8 граммов кокаина. Гальского взяли под стражу. 16 марта 2020 года суд в Москве вынес приговор - 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 22 сентября 2020 года он прибыл в СИЗО-1 Омска. А на следующий день, 23 сентября, у него якобы произошел конфликт с несколькими заключенными, в результате которого вора в законе якобы избили. 24 сентября Каха Гальский был уже мертв. По официальной версии, он скончался в результате инсульта.