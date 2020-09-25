Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) в отношении зампредседателя Советского районного суда Красноярска Сергея Тупеко, сообщила пресс-служба ведомства. Расследование дела поручено следственному управлению СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По версии следствия, 8 февраля 2019 года Тупеко получил через посредников взятку в размере 1,2 млн рублей от брата подсудимого, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. Судью и посредника задержали сразу после получения денег.

"За незаконное денежное вознаграждение судья обещал назначить более мягкое наказание, а также оказать содействие в принятии решения о передаче осужденного после вынесения приговора для дальнейшего отбывания наказания в Кыргызскую Республику, гражданином которой он является", - отмечается в сообщении пресс-службы СК.