ВСЕ ФОТО Кремль не увидел проблем с ксенофобией в стране, хотя опрос "Левада-центра" показал что более 50% граждан за идею "Россия для русских"

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай 73% респондентов заявили, что властям России необходимо ограничивать приток трудовых мигрантов из других государств, приезжающих в Россию на заработки. Это максимальный показатель с июля 2017 года

Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга Кремль не видит проблем с ксенофобией в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать результаты опроса "Левада-центра" об уровне ксенофобии в стране

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Кремль не видит проблем с ксенофобией в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать результаты опроса "Левада-центра" об уровне ксенофобии в стране.

Он сказал, что не знаком с результатами этого исследования и не знает, что там было предметом исследования. "Мы, по крайней мере, не сталкиваемся с какими-то проблемами в этой области, честно говоря, абсолютно, скажем так, в операционном плане такие проблемы на повестку дня не попадают", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько Кремль беспокоит вопрос роста ксенофобии и действительно ли фиксирует в России рост таких настроений.

В исследовании "Левада-центра", посвященном вопросам ксенофобии и национализма в России, отмечалось, что на вопрос "Как Вы относитесь к идее "Россия для русских", 51% опрошенных согласились или поддержали такую идею (19% безоговорочно поддержали, 32% заявили, что ее было бы неплохо осуществить). И только 29% считают, что лозунг "Россия для русских" - "это настоящий фашизм".

73% респондентов заявили, что властям России необходимо ограничивать приток трудовых мигрантов из других государств, приезжающих в Россию на заработки. Это максимальный показатель с июля 2017 года.

Отвечая на вопрос, насколько близко лично Вы готовы видеть представителей представителей других национальностей и этнических групп, голоса опрошенных россиян разделились следующим образом:

евреев готовы видеть в России или в своем близком окружении 68% опрошенных, 27% считают, что на их пребывание в России следует наложить ограничения;

таджиков, узбеков (выходцев из Средней Азии) - готовы видеть в своей семье, среди своих друзей, соседей и коллег 38% россиян, а за ограничения на их пребывание в стране выступили 59% опрошенных;

украинцев не против видеть в своем окружении или просто в России 57%, а за то, чтобы не пускать их в страну или пускать с ограничениями высказался 41% россиян;

чеченцев готовы видеть в своей семье, среди своих друзей, соседей и коллег, а также среди жителей России 52% респондентов, а 44% не хотели бы выпускать их в остальную часть страны;

цыган - 33% и 63% опрошенных соответственно;

африканцев - 34% и 59% респондентов соответственно;

китайцев готовы видеть в России или в своем близком окружении 44%, а 52% считают, что на их пребывание в стране надо наложить ограничения.



Таким образом, в российском общественном мнении по-прежнему сохраняется наибольшая дистанцированность по отношению к цыганам. К евреям, напротив, самая короткая социальная дистанция.

В исследовании, проводившемся аналитиками "Левада-центра" с 20 по 26 августа участвовали 1601 человек, в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в 50 российских регионах и 137 населенных пунктах. Среди опрошенных представители городского и сельского населения.

Отметим, что результаты этого опроса вполне вписываются в последние тенденции внутренней политики властей России.

1 июля этого года в России на всенародном голосовании по поправкам в Конституцию россияне приняли более 200 изменений, дополнений и уточнений к 46 статьям Основного закона РФ. Среди них было и дополнение в Статью 68 о "государствообразующем народе" Российской Федерации. "Государствообразующий народ" - новая для Конституции формулировка. Что именно следует понимать под этой фразой, не уточняется.

Как отмечал директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский, предметно исследующий проблемы национализма и ксенофобии, "требование внести русский народ как государствообразующий в Конституцию было требованием русских националистов еще с начала 1990-х годов. Постоянно говорилось, что государство у нас, конечно, называется Россией, но давайте, наконец, выделим русский народ". И хотя в Конституции прямо не говорится, что русский народ является государствообразующим, фразу, что "русский язык является языком государствообразующего народа" буквально понять нельзя. Странность такой формулировки заставляет всех толковать ее по-своему.

Националисты напоминают, что Конституционный суд РФ признал эту поправку "неполитической", то есть не ущемляющей права других народов. Но многие общественные организации национальных республик (Татарстана, Якутии и других) заговорили о дискриминации 25 миллионов российских граждан, которые теперь, по новой Конституции, вроде бы стали представителями "негосударствообразующих народов".

В свою очередь ученые из РАН и МГИМО настаивают, что законодатели внесли путаницу в понятия этничности и гражданства и сумятицу в умы граждан РФ.