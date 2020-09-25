Еще 17 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичныйо перштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5 129 до 5 146.

Напомним, в Москве на этой неделе всего за день суточный прирост новых случаев коронавируса подскочил с одной тысячи до полутора.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано почти 282 тыс. случаев COVID-19, вылечились от инфекции более 242 тыс. человек. За минувшие сутки в столице зарегистрировано более 1,5 тыс. новых случаев COVID-19.

В Москве растет и число госпитализаций. Сергей Собянин накануне говорил, что за неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%".

Власти принимают меры - мэр Сергей Собянин вводит ограничения. Пока они коснулись людей старшего возраста и предприятий.