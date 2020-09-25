Во ФСИН отрицают применение силы и спецсредств к Максиму Марцинкевичу

АГН Москва / Сергей Киселев 16 сентября российский неонацист Максим Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере СИЗО-3 Челябинска. Во ФСИН заявили, что предварительная причина смерти - суицид

АГН Москва / Сергей Киселев

В красноярском СИЗО к националисту Максиму Марцинкевичу, известному как "Тесак", не применялись физическая сила и спрецсредства, сообщили РИА "Новости" в краевом управлении ФСИН, комментируя информацию о возможном применении к нему пыток в челябинском СИЗО. Накануне отец Марцинкевича, получив тело сына, обнаружил, что на ногах у него вырваны ногти.

Но во ФСИН заявили, что им ничего об этом неизвестно. Сам Марцинкевич, по их словам, во время содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности не обращался. Он также не жаловался на телесные повреждения в местную медицинскую часть, в его медкарте никаких травм не зарегистрировано.

"Информация об оказании на осужденного Марцинкевича физического, либо психологического воздействия со стороны сотрудников или осужденных, а также об угрозе его личной безопасности в ГУФСИН не поступала", - говорится в официальном ответе ведомства.

Однако отец Марцинкевича уверен, что на теле его сына имеются следы пыток. Кроме вырванных ногтей, на теле были обнаружены синяки, гематомы и след от укола. Правозащитник Оксана Труфанова также подтвердила, что судмедэкспертиза тела Марцинкевича показала, что у него нет ногтей на ногах. "Это значит, что Максима пытали, вот что можно теперь точно сказать", - сказала она.

Адвокат Алексей Михальчик сообщал, что "семье Марцинкевича выдали справку из специализированного отдела ЗАГС о его смерти. Там никак не отмечен факт, что на теле Максима есть раны на шее и руках. В других материалах дела об этом информация есть. Кроме того, в справке сказано, что Марцинкевич умер от асфиксии", - подчеркнул Михальчик.

16 сентября российский неонацист Максим Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере СИЗО-3 Челябинска. Во ФСИН заявили, что предварительная причина смерти - суицид. В СК утверждают, что Марцинкевич оставил несколько предсмертных записок. В одной из них он написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3, и попросил передать своей гражданской жене книгу про коммунизм и личный дневник. В конце было написано: "Простите меня".

По предварительным данным, Марцинкевич умер от потери крови, рядом с ним обнаружили бритвенные лезвия. По факту смерти была начаты служебная и доследственная проверка. Адвокаты попросили Следственный комитет возбудить уголовное дело по статье "Убийство": судмедэксперт заключила, что, судя по посмертной фотографии Марцинкевича, сделанной в камере СИЗО Челябинска, осужденный не мог самостоятельно нанести себе травмы. Кроме того, в день смерти Марцинкевича в камере челябинского СИЗО, где он находился, не работала система видеонаблюдения, а на месте смерти было найдено большое количество следов крови.

Адвокат Матвей Цзен заявил, что убийство Марцинкевича могли организовать "влиятельные люди", которые не хотели допустить выхода националиста на свободу. "Причин здесь может быть три: политическая его позиция, его борьба с педофилами и его борьба с наркоторговцами. <…> Можно предложить, что есть педофильское лобби, члены которого не простили ему его активной деятельности, [направленной против них], - заявил адвокат - Идея, что Марцинкевич, который был шоуменом по жизни, не сумел устроить шоу из собственной смерти, кажется странной. Даже если он был в очень плохом настроении, невероятно, что он наложил на себя руки".

Другой адвокат Владимир Краснов рассказал, что Марцинкевич жаловался защитникам на физическое и моральное давление в тюрьмах. От него требовали признаться в том, чего он не совершал: "то ли убийства, то ли причинение тяжких телесных повреждений". "Буквально еще два дня назад разговаривали с ним [Тесаком], и в его планы точно не входило покидать этот мир, несмотря на все его несовершенство. Он очень рассчитывал, что по прибытии в Москву на следственные действия продолжит бороться вместе с адвокатами за свое честное имя", - сообщил юрист.

Кроме того, пользователи нашли пост Марцинкевича в соцсети "Вконтакте", датированный 2014 годом. Тесак написал, что вскоре едет "отбывать пятерку за гомофобию", и не собирается совершать самоубийство. "Если я вдруг вскрою вены, повешусь или умру от сердечной недостаточности - значит мне помогли. Я абсолютно здоров и суицидальных мыслей нет. А если я вдруг "добровольно" решу давать какие то показания или в чем-то признаваться - значит пытки в России не отменили", - пишет он.