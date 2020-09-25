Российские вузы работают штатно, решение о переводе на дистанционной формат принимается на местах с учетом мнения Роспотребнадзора. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Минобрнауки России ведет постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в университетах в связи распространением инфекции COVID-19. Решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом. В данный момент российские вузы продолжают свою работу в штатном режиме", - рассказали в министерстве.

За последние сутки в столице зафиксирован новый рекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 - 1560 человек. Такой же рекорд фиксируется и в целом по стране - суточный прирост впервые с июня превысил психологическую отметку в 7000: зафиксировано 7212 новых случаев в 84 регионах страны.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями с понедельника, 28 сентября, уйти на самоизоляцию, без особой необходимости не выходить из дома. Всем настоятельно рекомендуется перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск. "Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно", - говорится в сообщении на сайте мэра.

Руководителям организаций и компаний рекомендовано вновь перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы. "Я убедительно прошу и рекомендую вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Также прошу обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19", - говорится в сообщении Собянина.

Однако, несмотря на такие предостережения, в Роспотребнадзоре отказываются считать, что в России началась вторая волна коронавируса. По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александра Горелова, "эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны", однако эпидемические процессы гриппа и коронавирусной инфекции могут наложиться друг на друга.

Власти России, как и Москвы, готовятся к серьезному ухудшению ситуации, так как статистика количества заболевших показывает стабильный рост. Мэрия столицы уже задействовала дополнительные мощности на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. С 23 сентября по 5 октября в столице перепрофилируются под коронавирус дополнительно восемь крупных больниц. Кроме того, расконсервированы временные госпитали, созданные в 75-м павильоне ВДНХ, ледовом дворце "Крылатское" и парке "Сокольники".

Как сообщили в Минздраве, количество свободных мест будет только сокращаться, потому что суточный прирост не остановить. "Если месяц назад прирост (по стране) составлял 0,8, то сейчас уже опережает коэффициент 1,08. Поэтому действительно большое количество людей, которое вернулось из отпусков, а также открытые школы, учреждения и торговые центры приводят к тому, что инфекция распространяется", - заявил кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев. По словам экспертов, рост заболеваемости напрямую связан с наплевательским отношением людей к рекомендациям Роспотребнадзора. Власти настоятельно рекомендуют гражданам максимально сократить все контакты и неукоснительно соблюдать масочно-перчаточный режим.