Владимир Путин предложил Соединенным Штатам "обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы". Заявление не приурочено к каким-то конкретным событиям.

В центре опубликованного на сайте Кремля заявления российского президента "О комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности" - предложение разработать "комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности".

В документе также указывается на необходимость "перезагрузки" отношений России и США в сфере использования информационно‑коммуникационных технологий.

Предлагается, в частности, обеспечить работу каналов связи между Москвой и Вашингтоном "по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты".

Путин также предложил заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве.

О гарантиях невмешательства в выборы говорится, что они должны быть даны "во взаимоприемлемой форме" и затрагивать сферу информационно-коммуникационных технологий. Также Путин предлагает заключить глобальную договоренность о ненанесении первыми удара с использованием компьютерных технологий.

Реакции Вашингтона на предложения Кремля пока не последовало.

Соединенные Штаты неоднократно обвиняли Россию в подрывных действиях в сфере информационных компьютерных технологий - от масштабных кибератак на инфраструктуру других стран - Украины, Грузиии самих США - международных организаций, а также хакерских атак (например, на серверы Демократической партии в 2016 году).

Газета The Washington Post в 2019 году писала, что США разработали план ответной кибератаки против России. А в этом году президент Дональд Трамп заявил, что в 2018-м отдал ​распоряжение провести кибератаку против Агентства интернет-исследований, а также что США удалось отключить офис "фабрики троллей" от интернета в день проведения промежуточных выборов в Соединённых Штатах.