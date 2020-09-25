ЦУМ за нарушение масочного режима оштрафовали на миллион рублей, но не закрыли как другие магазины

Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга Отметим, что за нарушения режима ЦУМ был только оштрафован, но не закрыт в отличие от десятков продовольственных магазинов, не соблюдавших масочно-перчаточный режим

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Власти Москвы оштрафовали Торговый дом "ЦУМ" более чем на миллион рублей за нарушение масочно-перчаточного режима.

Как сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, за последнее время предприятиям торговли за подобные нарушения было выписано более 15 тысяч штрафов.

По его словам, рейды по магазинам Москвы продолжаются, "на регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим". "За эти требования предусмотрены достаточно высокие штрафы", - напомнил чиновник.

Отметим, что за нарушения режима ЦУМ был только оштрафован, но не закрыт в отличие от десятков продовольственных магазинов, не соблюдавших масочно-перчаточный режим. Накануне, 24 сентября, из-за этого были закрыты 43 магазина, среди которых магазины таких крупных сетей, как "Перекресток" и "Магнолия".

Напомним, в Москве масочный и перчаточный режим продолжает действовать в общественном транспорте и объектах торговли. За нарушение требований Роспотребнадзора грозит административная ответственность.