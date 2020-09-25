Сотрудники МВД Татарстана и отдела МВД Кукморского района задержали подозреваемых в хищении 4 млн рублей из ненанзванного банка

Министерство внутренних дел по республике Татарстан По факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По делу задержаны два жителя Подмосковья, один из которых открыл счет, куда ушли миллионы, а другой был посредником

Министерство внутренних дел по республике Татарстан

Сотрудники МВД Татарстана и отдела МВД Кукморского района задержали подозреваемых в хищении 4 млн рублей из ненанзванного банка, сообщил "Интерфакс". Всех троих уже арестовали.

Один из сообщников позвонил на рабочий телефон ведущего менеджера банка. Он представился начальником отдела информационной безопасности и рассказал, что замечена проблема с проведением операций по вкладам.

Чтобы устранить сбой, звонивший предложил перечислить четыре миллиона рублей на специальный счет, открытый на имя другого банковского служащего для проведения тестовых операций. По его словам, затем эти операции аннулируются.

Сотрудница банка по своей инициативе предложила перевести сначала рубль. Операция прошла успешно. Затем она под диктовку звонившего отправила на указанный им счет четыре миллиона рублей, которые его сообщник снял в одном из московских филиалов банка.

По факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По делу задержаны два жителя Подмосковья, один из которых открыл счет, куда ушли миллионы, а другой был посредником. Предполагаемый организатор аферы задержан в Шлиссельбурге.