В России за выходные задержали, оштрафовали и арестовали свыше 70 сторонников Навального

Фото NEWSru.com / Ольга Шуклина

За минувшие выходные, 24-25 апреля, более 70 сторонников Алексея Навального были задержаны, оштрафованы или арестованы, в большинстве случаев - в связи с протестной акцией в поддержку оппозиционного политика, прошедшей 21 апреля.

Глава псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг на своей странице в Facebook опубликовал список граждан, к которым приходили полицейские, отметив, что общее количество задержанных в связи с последней акцией сторонников Навального приближается к 2000 человек. По данным "ОВД-Инфо", по состоянию на 26 апреля, в 103 городах России было задержано 1979 человек. И информация о судах и давлении на участников массовых мероприятий, организованных сторонниками Навального, все продолжает поступать.

21 апреля в городах России прошли несанкционированные уличные акции протеста с требованием прекратить преследование Алексея Навального и предоставить необходимую ему медицинскую помощь. После их окончания как в МВД, так и в правозащитных организациях, отмечали минимальное, по сравнению с предыдущими подобными мероприятиями, количество задержанных. Однако с пятницы полицейские стали активно приходить домой с обысками и протоколами к участникам акций и к тем, кто, по мнению правоохранительных органов, призывал в них участвовать.

В Москве полиция задержала регионального менеджера федерального штаба Навального Анну Самкову, сообщает руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков. К ней пришли в субботу около 22:00, одновременно с обыском у Михаила Светова и задержанием Сергея Бойко и Александра Соловьева. Задержанную доставили в ОВД "Мещанский". В Москве полицейские задержали члена Совета Правозащитного центра "Мемориал"* и руководителя программы "Поддержка политзаключенных" Сергея Давидиса. Ему вменяют организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). В воскресенье полицейские пришли домой к волонтеру проекта "Немцов мост" Анне Дулевской. Ей вменяют организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за акции 21 апреля в поддержку Навального.

Список задержанных с вечера пятницы, 23 апреля

Председатель "Гражданского общества" Михаил Светов,

член Либертарианской партии Сергей Бойко,

политик Александр Соловьев,

координатор штаба Навального во Владивостоке Екатерина Остапенко,

региональный менеджер федерального штаба Навального Анна Самкова,

акционист Павел Крисевич,

волонтер проекта "Немцов мост" Анна Дулевская,

член Совета Правозащитного центра "Мемориал"*, руководитель - программы "Поддержка политзаключенных" Сергей Давидис,

экс-координатор штаба Навального в Кемерове Ксения Пахомова,

Кирилл Ишутин (Владимир),

Илья Малиновский и Дмитрий Елькин (Санкт-Петербург),

Артем Ясинский (Санкт-Петербург),

Дмитрий Баиров и Дмитрий Толмачев (Иркутск),

Леля Нордик (Санкт-Петербург),

Ксения Середкина (Ростов-на-Дону),

Мэл Декарт (Лыткарино, Московская область),

Тамара Эйдельман (Москва),

Александра Пожарицкая (Брянск),

София Капиносова (Воронеж),

Иван Ларкин и Ольга Иванисова (Волгоград),

Людмила Филатова (Смоленск),

Дмитрий Цибирев (Саратов),

Егор Бутаков (Архангельск),

Алексей Гладышев и Юлия Локотова (Нижний Новгород),

Глеб Хорошилов (Воронеж),

Александр Рогожкин (Пенза),

Данила Бузанов (Саратов),

Алексей Хаснутдинов (Владивосток),

Даниил Черемный (Санкт-Петербург),

Руслан Боровский (Москва),

Мария Худоярова (Волгоград),

Федор Чернышев (Москва, Тула),

Анна Лукина (Коломна),

Ирина Норман (Екатеринбург),

Ксения Лузина (Санкт-Петербург),

Вячеслав Воробей, Павел Чернухин, Дмитрий Толмачев и Алексей Тупицин (Иркутск),

Дмитрий Иванов (Москва),

Андрей Фатеев, Игнат Купцов и Никита Байгулов (Томск),

Татьяна Пушкина (Новосибирск),

Владимир Макаров (Калининград),

Петр Ощепков (Новосибирск),

Софья Лопатина (Курган),

Игорь Жогин (Москва),

София Жукова (Воронеж),

Александр Зыков (Кострома),

Михаил Шевченко (Санкт-Петербург),

Александр Гребешков (Москва),

Людмила Калинычева (Нижний Новгород),

Глеб Левочкин (Москва),

Ираклий Богиев (Москва),

Павел Темников (Москва),

Денис Ланвен (Москва),

Евгений Нижников (Москва),

Павел Грибунин (Москва),

Дмитрий Чернышев (Москва), Виктор Казанцев, Юрий Орешников, Андрей Никонов и Марк Копьев (Красноярск), Александр Романенко (Москва),

Руслан Боровский (Москва).



Оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля находится в исправительной колонии N2 города Покров Владимирской области: суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. В колонии состояние здоровья Навального резко ухудшилось. Политик объявлял голодовку в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи, и при этом к нему не допускают его лечащего врача.