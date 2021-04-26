SIPRI: Россия входит в пятерку стран с крупнейшими военными расходами, на первых местах остаются США и Китай

Министерство обороны Российской Федерации РФ занимает 4-е место в рейтинге второй год подряд. В 2020 году Россия потратила на оборону 61,7 млрд долларов - на 2,5% больше, чем годом ранее, и на 26% больше, чем десять лет назад

Министерство обороны Российской Федерации

Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году страны мира продолжили наращивать военные расходы, потратив на эти цели рекордную сумму - 1,98 трлн долларов. Такие данные представлены в ежегодном докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), данные которого приводит DW.

Рост мировых трат на военные нужды по сравнению с 2019 годом составил 2,6%, а с 2011-м - 9,3%. При этом увеличилась и доля ВВП, выделяемая странами на оборону. Если в 2019 году этот показатель составлял в среднем 2,2%, то в 2020 году - уже 2,4%.

Эксперты SIPRI объясняют это тем, что из-за последствий пандемии ВВП большинства стран мира сократился, что привело к росту доли военных расходов по отношению к объему ВВП. Это позволило ряду стран НАТО выполнить свои обязательства по отношению к альянсу и внести в его бюджет как минимум два процента своего ВВП. Если в 2019 году данному критерию соответствовало девять членов НАТО, то в 2020 году - уже 12. В их число впервые с 2009 года вошла и Франция.

Кроме того, некоторые страны (к примеру, Чили и Южная Корея) официально перенаправили на борьбу с пандемией часть средств, предназначавшихся на военные нужды. Ряд других государств, включая Россию и Бразилию, также потратили на оборону меньше, чем изначально планировалось. В целом же в 2020 году пандемия не оказала существенного влияния на мировые военные расходы.

Более 80 процентов всех ассигнований - 1,603 трлн долларов - пришлось на 15 стран-лидеров рейтинга SIPRI по военным расходам. В свою очередь в топ-5 рейтинга входят США, Китай, Индия, Россия и Великобритания: на эти страны в общей сложности приходится 62 процента всех мировых военных трат.

Бессменным лидером списка остаются США. В период с 2010 по 2017 годы военный бюджет Пентагона сокращался, однако при президенте Дональде Трампе вновь установился тренд на его увеличение. В 2020 году траты Пентагона на оборону выросли на 4,4 процента, достигнув 778 млрд долларов и составив 39 процентов общемировых расходов.

Как поясняет исследователь SIPRI Александра Маркштайнер, основные статьи расходов американского военного бюджета - это крупные инвестиции в области высоких технологий и продолжающаяся программа модернизации армии, касающаяся как обычного, так и ядерного вооружения. Это отражает растущую обеспокоенность США в связи с угрозами, которые предположительно исходят от стратегических конкурентов, к числу которых относят Китай и Россию.

Второе место в рейтинге SIPRI стабильно занимает Китай, который непрерывно наращивает оборонный бюджет уже 26 лет подряд. В 2020 году Пекин потратил на вооружение и модернизацию своей армии 252 млрд долларов - на 76% больше, чем десять лет назад. При этом, в отличие от других мировых лидеров рейтинга SIPRI, доля расходов на оборону по отношению к объему китайского ВВП не увеличилась. Это объясняется тем, что ВВП Китая в 2020 году не сократился, а вырос. Третью позицию в списке занимает Индия, чьи военные расходы в 2020 году увеличились на 2,1% и достигли без малого 73 млрд долларов.

РФ занимает 4-е место в рейтинге второй год подряд. В 2020 году Россия потратила на оборону 61,7 млрд долларов - на 2,5% больше, чем годом ранее, и на 26% больше, чем десять лет назад. Несмотря на это, расходы Кремля на военные нужды в 2020 году оказались на 6,6 процентов ниже, чем было предусмотрено изначально: авторы доклада объясняют это экономическими последствиями пандемии.

Также Россия входит в десятку стран мира с самой высокой долей оборонных расходов относительно ВВП: в РФ этот показатель составляет 4,3%. Она также остается безоговорочным лидером по военным расходам в Восточной Европе. А засекреченные расходы России на оружие и научные разработки составляют почти 5 трлн рублей.

Пятерку лидеров списка замыкает Великобритания, выделившая в 2020 году на оборонные нужды 59,2 млрд долларов. Германия с общим военным бюджетом в 52,8 млрд долларов занимает в рейтинге SIPRI 7-е место: эта сумма составляет 1,4% от ВВП страны. Расходы ФРГ на оборону при этом постоянно растут: за последние десять лет объем средств, выделяемых на эти цели, увеличился на 28%, а по сравнению с 2019 годом - на 5,2%. Ожидается, что Берлин продолжит наращивать военные расходы и в 2021 году.