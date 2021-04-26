Количество рожденных детей снизилось в России почти на четверть за пять лет, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Пресс-служба президента России

Количество рожденных детей снизилось в России почти на четверть за пять лет, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Ее слова приводит РИА "Новости".

"Несмотря на то, что за последние пять лет у нас выросло число детского населения на 3,7%, число рожденных детей у нас снизилось почти на четверть - на 24,2%", - сказала Кузнецова на стратегической сессии для федеральных органов исполнительной власти "Дорожная карта: Демография -2035".

По ее словам, в России нужно разработать формулу демографического роста. "Когда мы выявим мотиваторы, которые нужны семье для того, чтобы родить следующего ребенка, выявим эти причины, и поймем эти задачи, которые надо решать, мы получим формулировку, которая будет формулой роста нашей страны и конкретной семьи", - заключила детский омбудсмен.

В декабре прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России 80% населения с доходами ниже прожиточного минимума составляют семьи с детьми. По ее словам, объем недостающих ресурсов для того, чтобы перешагнуть черту прожиточного минимума, оценивается в чуть более 700 млрд рублей.

"Мы приблизительно понимаем, как закрывать эти проблемы, и сейчас нацелены на принятие определенных решений, которые позволят нашим семьям из бедности выходить, пусть не быстрыми темпами, но все-таки выйти", - заявила Голикова.

По данным Росстата, численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года, и составила 19,9 млн человек. Уровень бедности вырос до 13,5% против 12,7% во II квартале 2019 года и 12,6% в I квартале 2020 года.

За год до этого Росстат сообщил, что более четверти (26%) детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. Самый высокий уровень бедности - 52,2% - наблюдается среди детей, которые живут в многодетных семьях: домохозяйства, которые имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты.

При этом отмечалось, что именно детская бедность формирует "ловушку нищеты": растущие в бедных семьях дети не получают достойного образования, полноценного медобслуживания и социальных услуг, а в итоге становятся аутсайдерами на рынке труда и не могут претендовать на высокую пенсию. Кроме того, по сравнению с другими категориями населения дети намного чаще испытывают лишения, связанные с экономическими трудностями. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что политика РФ не направлена на преодоление бедности, в том числе из-за высокого уровня реальной инфляции, повышения НДС и отсутствия роста доходов у населения.