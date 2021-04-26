Любовь Соболь

Мосгорсуд / ВКонтакте

Симоновский районный суд оштрафовал на 300 тысяч рублей продюсера "Навальный LIVE" Любовь Соболь из-за ее выступления в эфире "Эха Москвы"> рассказал ее адвокат Владимир Воронин. Ее признали виновной в повторном нарушении установленного порядка организации несогласованной акции

"Соболь признана виновной в правонарушении, предусмотренном частью 8 статьи 20.2 КОАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения акции), ей назначен административный штраф в размере 300 тыс. рублей", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда в понедельник.

Как сообщалось, Соболь была задержана в Москве 21 апреля. Согласно полицейскому рапорту, который опубликовал ее адвокат в Twitter, Соболь обвиняют в призывах выйти на несогласованную акцию в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Адвокат отмечает, что "в этом эфире не было ни слова от Любови про митинг".

21 апреля в нескольких российских городах прошла несанкционированная акция в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального. Утром перед митингом 21 апреля полицейские на дороге вывели оппозиционерку из такси и увезли. В отделе полиции на нее составили протокол из-за того, что она в утреннем шоу 19 апреля "призывала неограниченный круг лиц принять участие в несогласованной акции 21 апреля" (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

В полицейском рапорте не приводились ее цитаты. Адвокат отмечал, что "в этом эфире не было ни слова от Любови про митинг". На радио Соболь обсуждала состояние Алексея Навального, иск прокуратуры о признании связанных с политиком организаций экстремистскими и приговор по своему делу.

Она упоминала, что "никто не хочет выходить на митинги, особенно когда власти угрожают дубинками и люди на митинги выходят от отчаяния", не называя при этом дату акции 21 апреля.

Вместе с Соболь перед митингом также задержали на выходе из дома пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш; в тот же день из-за постов в соцсетях об акции ее арестовали на 10 суток (часть 2 статьи 20.2 КоАП).