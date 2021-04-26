В Общественной палате предложили продлить отпуск для отдыхающих в России

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Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск для тех, кто остается отдыхать в России. С такой инициативой он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

"Прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней", - пишет Хамзаев в письме на имя главы правительства, которое цитирует RT.

Актуальность идеи Хамзаев обосновывает тем, что миллионы россиян ежегодно посещают иностранные курорты и оставляют там десятки миллиардов рублей, спонсируя иностранную туристическую инфраструктуру, тогда как эти деньги могли бы оставаться внутри страны и стать финансовым источником для развития отечественных курортных зон. По его словам, для продления потребуется действующая турпутевка или оплаченный номер в гостинице в одной из туристических зон на срок от десяти суток.

Комментируя это предложение, первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил РИА "Новости", что увеличение срока отпуска обернется дополнительными расходами для работодателей, и сейчас они на это не пойдут.

"Идея понятная, обеспечить загрузку санаторно-курортной базы России. Но в летний период она и так загружена достаточно", - сказал Рязанский. В остальной период серьезную поддержку курортной отрасли оказывает программа кэшбэка, а дополнительные нерабочие дни ложатся бременем на фонд оплаты труда предприятий.

По мнению сенатора, для того, чтобы реализовать это предложение, необходимы изменения в трудовое законодательство, и этот вопрос следует решать на заседании трехсторонней комиссии с участием правительства, профсоюзов и работодателей. "Я полагаю, что это очередное пожелание, которое вряд ли дойдет до реализации в виде закона", - заключил Рязанский.

В России сейчас проходит третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня. При этом продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".