Татьяна Москалькова

Сайт Уполномоченного по правам человека в РФ

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области и на днях прекратил голодовку, с 24 марта по 20 апреля регулярно посещали врачи. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она ознакомилась с результатами обследований осужденного, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"В связи с обращениями в мой адрес ряда СМИ запросила и получила все заключения гражданских врачей (не из системы ФСИН), обследовавших Алексея Навального, ознакомилась с ними", - сказала Татьяна Москалькова. Ее слова приводит "Интерфакс".

По ее словам, с 24 марта по 20 апреля текущего года Навального регулярно посещали врачи, в том числе гражданские: рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог и другие. "В материалах представлены анализы, экспертные заключения врачей Владимирской областной клинической больницы, письменные заключения гражданских врачей", - сообщают в пресс-службе.

Алексей Навальный с середины марта находится в исправительной колонии N2 под Покровом во Владимирской области, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше". Он жалуется на сильные боли в спине, онемение в руках и ногах. Затем его госпитализировали с сильным кашлем и температурой.

31 марта Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему его лечащих врачей и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, состояние здоровья оппозиционера значительно ухудшилось, он потерял около 15 килограммов веса.

19 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный переведен в стационар областной больницы для осужденных на территории ИК-2. Состояние здоровья Навального там оценили как "удовлетворительное" и заявили, что его ежедневно осматривает терапевт.

23 апреля Алексей Навальный сообщил, что принял решение прекратить голодовку . Об этом его публично просили гражданские врачи, уверяя, что политику угрожает смертельная опасность в случае продолжения голодовки.

Еще одним аргументом прекратить голодовку стало то, что в знак солидарности к ней начали присоединяться другие люди, включая представителей "Матерей Беслана".

Алексей Навальный подчеркнул, что "начинает выход из голодовки". "По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи", - добавил он.

При этом политик не снимает требования допустить к нему врача, которому он доверяет. "У меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить", - сообщил Алексей Навальный.