К 16 часам 22 августа на площади вокруг монумента собрались не менее семи тысяч человек, звучали призывы не только к сносу памятника, но и к штурму расположенного напротив здания КГБ СССР

Архив NEWSru.com

Архив NEWSru.com

Прокуратура Москвы признала незаконным демонтаж и перенос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. По словам главы общероссийской организации "Офицеры России" Сергея Липового, его организация получила официальный ответ ведомства на свой запрос о законности сноса памятника.

"В соответствии с ответом, полученным от прокуратуры Москвы, которая проводила проверку по поручению Генеральной прокуратуры РФ, абсолютно очевидно, что "Офицеры России" полностью правы, и никаких законных оснований для демонтажа памятника Дзержинскому на Лубянской площади не было. Мы благодарим прокуратуру Москвы, которая провела тщательную проверку по нашему обращению и установила отсутствие сведений о наличии распорядительного акта органов власти города о демонтаже памятника", - заявил Липовой.

Памятник первому руководителю советских спецслужб Феликсу Дзержинскому напротив здания КГБ на Лубянской площади был открыт в 1958 году. А к концу Перестройки он уже стал символом массовых репрессий, поэтому одним из первых последствий провала ГКЧП в августе 1991 года стал снос "железного Феликса".

К 16 часам 22 августа на площади вокруг монумента собрались не менее семи тысяч человек, звучали призывы не только к сносу памятника, но и к штурму расположенного напротив здания КГБ СССР. Сначала толпа пыталась свалить памятник с помощью троса, зацепив его за автобус, не обращая внимания на то, что в результате падения многотонная глыба раздавила бы десятки человек (вес бронзовой скульптуры без постамента - 11 тонн).

К ночи на площадь прибыли краны, которые при свете автомобильных прожекторов подняли гигантский памятник и опустили на платформу. "Железного Феликса" отвезли на Крымскую набережную, где он и лежал долгие годы на пустыре неподалеку от нового здания Третьяковской галереи. В 1994 году его перевезли и установили в Парке искусств "Музеон" на Крымском валу.

Оживленная дискуссия о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку возобновилась в начале февраля 2021 года, когда писатели, блогеры и журналисты, в числе которых Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий "Гоблин" Пучков, Леся Рябцева и другие подписали обращение к правительству и мэрии Москвы. По мнению авторов обращения, возле здания ФСБ "зияет совершенно неправильная и ничем не заполняемая пустота". Инициаторы возвращения памятника Дзержинскому считают, что это никоим образом не подменяет установленный на этой же площади Соловецкий камень в память о жертвах репрессий, а дополняет его. "Потому что это всего лишь разные грани истории нашей страны. Которую надо любить и принимать такою, какая она есть", - сказано в обращении.

В Кремле тогда заявили, что данный вопрос относится к прерогативе московских властей. В ответ на это совет Общественной палаты Москвы принял решение провести голосование за установку памятника на Лубянке. Предложено было выбрать один из двух вариантов: памятник Феликсу Дзержинскому и памятник Александру Невскому. Однако 26 февраля голосование было прекращено после того, как мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь без памятника, так как данный вопрос только раскалывает общество.