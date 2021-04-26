Штабы Навального по всей России заявили о прекращении работы в прежнем формате

Фотобанк Moscow-Live / Ольга Шуклина

Штабы Навального по всей России заявили о прекращении работы в прежнем формате и заморозке своих страниц в соцсетях. Об этом сообщается в соцсетях штабов Навального в городах России.

"Мосгорсуд наложил сегодня на ФБК* и штабы Навального обеспечительные меры по делу о признании нас экстремистскими организациями. Работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников", - говорится в Telegram-канале штаба Навального в Москве.

Ранее стало известно, что прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения по иску об экстремизме. До окончания рассмотрения дела организациям запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах.

"Начиная с сегодняшнего дня, на этой странице не будет появляться никакой информации. Она будет заморожена. В ближайшее время мы поменяем у нее название и максимально обезличим. Это же произойдет и с остальными страницами нашего штаба в социальных сетях", - говорится в сообщении штабов Навального в Telegram. Страницы штабов в соцсетях "ВКонтакте", Twitter, Instagram и других соцсетях уже заморожены, но команда Навального заверила, что его сторонники "в личном качестве" продолжат бороться с коррупцией, "Единой Россией" и Владимиром Путиным.

Как сообщил Daily Storm сотрудник регионального штаба Навального, соцсети прекратят работу ненадолго. "То, что там есть сейчас, удаляться не будет, потому что до того, как организация будет признана экстремистской и прочее, - все законно. Соцсети будут переименованы в формате "Навальный/ [название региона]". Пока рабочий вариант такой", - рассказал он.

Другой сотрудник уточнил, что изначально передача соцсетей руководству ФБК* и штабов была запланирована на четверг, но нынешние события заставили ускорить процесс. У сотрудников штабов Навального и ФБК* будут удалены рабочие почты, они передадут пароли от аккаунтов, с ними расторгнут договоры о сотрудничестве. Все это будет сделано для того, чтобы обезопасить сотрудников структур Навального и снизить вероятность их уголовного преследования. Также им дано указание почистить свои соцсети от упоминаний и символики ФБК* и штабов Навального.

Между тем правительство ФРГ осудило запрет деятельности в России штабов Алексея Навального. "Борьба с политически неугодными мнениями антитеррористическими средствами никоим образом не согласуется с принципами правового государства", - заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт, которого цитирует DW. Он вновь призвал освободить российского оппозиционера и обеспечить ему доступ к адекватному медицинскому обслуживанию и врачам, которым он доверяет.

О приостановке деятельности не только штабов Навального, но и ФБК* сообщил в Twitter директор фонда Иван Жданов. Он выложил сканы постановления, где прокурор Москвы заявляет, что структуры Навального размещают на своих сайтах "экстремистские материалы, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в несогласованных уполномоченными органами публичных мероприятиях и пр."

В документе также утверждается, что "экстремистская деятельность движения влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству".

Прокурор попросил суд запретить структурам Навального размещать материалы в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и референдумах. По его мнению, ФБК* и штабы Навального стремятся создать "условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", а также формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране "под прикрытием либеральных лозунгов".

16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией*, штабов Навального, а также организации "Фонд защиты прав граждан"*. Прокуратура заявила, что под видом этих организаций работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. Мосгорсуд засекретил все материалы этого дела.