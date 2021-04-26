Российские работодатели недовольны длинными майскими праздниками, объявленными президентом России

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Российские работодатели недовольны длинными майскими праздниками, объявленными президентом России.

Изначально в этом году россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая, которое приходится на понедельник, и с 8 мая по понедельник 10 мая, так как День Победы 9 мая в этом году приходится на воскресенье. Но 23 апреля глава России Владимир Путин распорядился сделать нерабочими все дни с 1 по 10 мая включительно. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановке в стране.

Напомним, год назад, на фоне распространения коронавируса, власти "обрадовали" россиян еще более продолжительными каникулами. Тогда Путин объявил период с 30 марта по 30 апреля "режимом нерабочих дней", а потом продлил его до начала мая.

Инициативу Путина сделать выходным треть месяца мая более половины российских работодателей не поддержали. По данным исследования Headhunter, решение сделать нерабочими дни с 1 по 10 мая более трети (38%) работодателей не поддерживают однозначно, еще 23% высказали в целом отрицательное отношение.

Полную поддержку указ Путина нашел среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом его поддерживают, а еще 2% работодателей затруднились с ответом.

Как отмечается в исследовании, пятая часть работодателей в России продолжит работать с 4 по 7 мая, а еще 54% пока не решили о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными, отмечает РИА "Новости".

Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну и составили по 23%.

Экспресс-исследование проводилось с с 23 по 25 апреля 2021 года среди порядка 200 представителей работодателей.