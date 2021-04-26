Михаил Светов

Фото со страницы Михаила Светова в Twitter

Один из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов арестован на девять суток за организацию несанкционированного митинга в Москве, передает ТАСС. Соответствующий протокол рассмотрел в понедельник Савеловский суд.

"Суд признал виновным Светова в административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении), ему назначено наказание в виде административного ареста на девять суток", - сказали в суде. Ранее суд рассмотрел аналогичный протокол в отношении Светова и назначил ему 30 тыс. рублей штрафа.

В минувшие выходные в квартире Светова прошел обыск по уголовному делу, возбужденному по статье 135 УК РФ ("Развратные действия"). После этого Светов был задержан.

Кроме того, в понедельник был задержан председатель Либертарианской партии Ярослав Конвей.