Защита Навального подала три иска к администрации его колонии за нарушение его прав

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Защита Алексея Навального подала в Петушинский суд Владимирской области три иска к администрации ИК-2 в Покрове. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"В одном иске содержится требование признать незаконным решение об отказе в выдаче приобретенных им книг. В другом иске - признать незаконным решение комиссии администрации ИК-2 о постановке на учет его как лица, склонного к совершению побега, и признать незаконным действие на лишение осужденного права на непрерывный 8-часовой сон. Третий иск - признать незаконным действие исправительной колонии по цензуре получаемых им газет", - пояснили в суде. День рассмотрения исков пока не назначен.

25 марта стало известно, что Навальный передал из колонии два заявления к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и генеральному прокурору, в которых он требует обеспечить ему непрерывный восьмичасовой сон и допустить врача. В одном из заявлений он требует перестать будить его каждый час по ночам из-за того, что его признали "склонным к побегу". Он также требует признать незаконными действия сотрудников и администрации колонии.

Навальный ссылается на приказ Минюста, который гарантирует заключенным непрерывный восьмичасовой сон. При этом, как пишет политик, восемь раз за ночь к нему подходит сотрудник ФСИН, снимает Навального на камеру и комментирует это вслух. "Очевидно, <...> подобные действия лишают меня сна, то есть фактически ко мне применяется пытка бессонницей", - пишет политик.

13 апреля Алексей Навальный заявил, что намерен подать в суд на руководство покровской исправительной колонии N2 за отказ выдать ему Коран. Он объяснил, что решил стать "чемпионом Корана из российских политиков-немусульман", так как "вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит". В заключении Навальный планировал "глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка" и даже выучить его наизусть.

Однако в колонии политику не выдают никакие книги, объясняя, что их надо проверить на экстремизм, на что уходит три месяца. Вместо чтения ему предложили смотреть телевизор. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала отказ выдавать ему заказанные и привезенные с собой книги "еще одним способом издевательства", а адвокат Максим Пашков назвал проверку Корана на экстремизм незаконной.

Кроме того, соратники Навального рассказали, что подписали его на газеты и журналы после того, как политик попал в ИК-2. Периодические издания должны были приходить ему с 1 апреля, но "администрация колонии не спешила их выдавать". Первую газету - выпуск "Новой газеты" от 5 апреля - он получил лишь 14 апреля, при этом из номера была вырезана одна из статей.

В колонии объяснили это тем, что в вырезанной статье содержалась "пропаганда насилия". В пропавшем тексте идет речь о ненавистниках Навального, про которых пишет филолог Гасан Гусейнов. Он выделяет среди недоброжелателей тех, кто хочет смерти Навального, чтобы он "доказал всю серьезность своих намерений".

"По закону периодические издания цензуре вообще не подлежат. За ними и так смотрит Роскомнадзор. Но, как и в случае с Кораном, у администрации ИК-2, видимо, свои представления о том, что считать разрешенным, а что нет, и они не стесняются свои представления применять на деле", - заявили соратники Навального.