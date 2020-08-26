ВЦИОМ: 45% россиян боятся скрытого чипирования

Почти половина (45%) россиян заявили о страхе быть чипированными вопреки своей воле. Такой результат показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О чипировании людей слышали 84% респондентов, но только 15% считают себя хорошо информированными в этом вопросе. Большинство слышавших о чипировании считают, что эта технология уже существует, но не получила широкого распространения (51%). Чаще в этом убеждены люди с высшим образованием.

52% опрошенных не боятся, что их тайком чипируют, среди людей с высшим образованием таких 60%.

Отрицательно к чипированию относятся 77% россиян. В первую очередь опрошенные боятся слежки, контроля, вмешательства в их частную жизнь (35%), влияния чипа на здоровье (16%), возможности управления или манипуляций человеком с чипом (11%), а также кражи данных с чипа (6%) или других утечек информации (4%).

Положительно относятся к чипированию лишь 8% россиян. Среди основных преимуществ этой технологии они называют отсутствие необходимости носить с собой документы и банковские карты, а также возможность установить местонахождение пропавшего человека.

Скрытое чипирование, без ведома человека, считают возможным 41% из тех, кто слышал об этой процедуре. Еще 19% убеждены, что это невозможно, и 35% сказали, что это "скорее невозможно", пишет Znak.com.

Опрос был проведен 1 августа по телефону среди 1600 граждан РФ старше 18 лет.

Отметим, страхи перед чипированием населения усилились в этом году на фоне пандемии коронавируса. Появилась конспирологическая версия, согласно которой вспышка заболевания COVID-19 была создана искусственно с целью тотальной вакцинации человечества. Но не простой вакцинации, а нановакцинации. Наночипы якобы не только будут содержать вакцину, но и позволят осуществлять тотальный контроль за человеком. Одну из главных ролей в осуществлении этого замысла молва отводит 64-летнему соучредителю Microsoft, филантропу Биллу Гейтсу, который так внезапно покинул компанию ради бедного населения Африки и решения глобальной проблемы вакцинации.

Билл Гейтс опроверг свою причастность к якобы существующему всемирному заговору по использованию будущей вакцины от нового коронавируса для чипирования людей и дальнейшего контролируемого сокращения численности населения Земли. По словам миллиардера, он никогда не имел отношения к чему-либо подобному. "Я никогда не занимался ничем наподобие микрочипов", - заявил он журналистам, добавив, что "очень сложно отрицать такое, так как это очень глупо или странно".