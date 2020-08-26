Общее число случаев коронавируса в России превысило 970 тысяч

За последние сутки в России выявлено 4676 случаев коронавируса во всех регионах, 115 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
Всего в стране выявлено 970 865 заболевших и 16 683 умерших. Из больниц выписано 6403 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 786 150.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 640
Санкт-Петербург - 181
Московская область - 143
Ростовская область - 130
Нижегородская область - 129
Свердловская область - 122
Ставропольский край - 114
Красноярский край - 114
Волгоградская область - 108
Воронежская область - 97
Саратовская область - 95
Кемеровская область - 95
Краснодарский край - 90
Оренбургская область - 87
Ульяновская область - 80
Приморский край - 79
Хабаровский край - 77
Иркутская область - 74
Республика Калмыкия - 72
Самарская область - 70
Алтайский край - 70
Мурманская область - 68
Республика Дагестан - 65
Ханты-Мансийский АО - 64
Кировская область - 62
Челябинская область - 62
Архангельская область - 60
Пензенская область - 59
Пермский край - 57
Сахалинская область - 56
Тюменская область - 49
Республика Бурятия - 47
Новосибирская область - 47
Республика Саха (Якутия) - 46
Ямало-Ненецкий АО - 45
Республика Карелия - 41
Псковская область - 41
Белгородская область - 40
Орловская область - 39
Ярославская область - 38
Карачаево-Черкесская Республика - 38
Томская область - 38
Ивановская область - 35
Курская область - 34
Чувашская Республика - 34
Вологодская область - 33
Республика Башкортостан - 33
Республика Крым - 33
Республика Мордовия - 32
Костромская область - 30
Ленинградская область - 30
Астраханская область - 30
Республика Татарстан - 29
Калужская область - 28
Тульская область - 27
Удмуртская Республика - 27
Брянская область - 26
Владимирская область - 26
Рязанская область - 26
Калининградская область - 26
Тверская область - 25
Республика Тыва - 25
Республика Ингушетия - 24
Курганская область - 24
Забайкальский край - 24
Тамбовская область - 23
Республика Коми - 22
Амурская область - 22
Республика Алтай - 21
Кабардино-Балкарская Республика - 20
Новгородская область - 19
Республика Адыгея - 18
Республика Хакасия - 18
Липецкая область - 17
Республика Северная Осетия - 17
Республика Марий Эл - 17
Магаданская область - 16
Омская область - 15
Смоленская область - 14
Камчатский край - 12
Чеченская Республика - 5
Ненецкий АО - 4
Еврейская АО - 4
Чукотский АО - 1
Севастополь - 1