stokkete / DepositPhotos Крупный франчайзинговый партнер владельца сети "Додо Пицца", бизнесмен Владимир Горецкий в 2019 году стал жертвой преступников, которые пять дней держали его в заложниках, вымогая крупную сумму денег

stokkete / DepositPhotos

Крупный франчайзинговый партнер владельца сети "Додо Пицца", бизнесмен Владимир Горецкий в 2019 году стал жертвой преступников, которые пять дней держали его в заложниках, вымогая крупную сумму денег. Впервые об этом стало известно 25 августа, после ареста первого обвиняемого, от основателя компании "Додо Пицца" Федора Овчинникова.

Он рассказал в своем Facebook, что в июне 2019 года Горецкому предложили пообщаться с инвестором, который хотел развивать "Додо Пицца" в Польше. В августе бизнесмен встретился в Москве с человеком по имени Олег, который представился племянником инвестора. Горецкий отказался от сотрудничества в Польше, но согласился познакомиться с самим инвестором. Встречу назначили на сентябрь в Риге.

26 сентября Горецкий прилетел в Ригу, и в аэропорту его встретил водитель и племянник инвестора. Они отвезли его на дачу в Юрмале якобы для встречи с потенциальным бизнес-партнером. Уже в доме российскому предпринимателю прыснули в лицо из перцового баллончика, повалили на пол и связали.

Бандиты пять дней держали его с мешком на голове. Они украли всю технику бизнесмена, потребовали пароли от его банковских аккаунтов, после чего за несколько дней украли с его личных и корпоративных счетов 3,6 миллиона рублей и вынудили передать их сообщникам в Москве еще 900 тысяч рублей. С учетом похищенной техники потерпевший оценил материальный ущерб в 4,9 миллиона рублей.

Под давлением он также подписал долговые обязательства на 32 миллиона рублей с графиком ежемесячных платежей по 150-350 тысяч. Уже после освобождения преступники писали ему письма, требуя выплатить деньги. Похитители также заставили Горецкого, чтобы он оставил свои отпечатки пальцев на некоем пистолете, и пригрозили, что пистолет "всплывет, где нужно", если он обратится в полицию.

"Все это время Горецкого держали связанным, заставляли подтверждать транзакции, а также поддерживать связь с коллегами и семьей через текстовые сообщения, а иногда и по аудиосвязи. Находясь в заложниках, он даже участвовал в рабочем совещании", - рассказал Федор Овчинников.

30 сентября 2019 года преступники покинули дом, оставив предпринимателя одного. Ему сказали выждать несколько часов, прежде чем уйти самому. Когда Горецкий вышел из здания, на улице стояло такси, которое отвезло его в аэропорт. В тот же день он улетел в Москву и обратился в полицию и в Латвии, и в России. Уголовная полиция Латвии уже 4 октября 2019 года начала расследование по делу о похищении человека. Полиция Москвы в декабре возбудила дело о краже, а в июле 2020 года выделила в отдельное производство дело о разбое.

18 августа 2020-го в московском аэропорту Внуково задержали первого подозреваемого - это был "племянник инвестора", который вернулся в Россию из Турции. Ему предъявили обвинения в разбое, и 20 августа он был арестован Кузьминским районным судом Москвы. О задержании других подозреваемых пока не сообщалось, при этом сам бизнесмен поблагодарил полицию Риги "за то, что помогли быстро установить личности тех, кто меня похитил".

"Коммерсант" приводит имя задержанного злоумышленника: по его данным, это 30-летний Андрей Феррис. Также сообщается, что один из напавших на бизнесмена в Юрмале называл себя работником ФСБ, а хищение собственности бизнесмена в течение трех суток проводили "чекист" с украинским акцентом и инвестор, который якобы планировал вложить деньги в развитие "Додо Пицца" в Польше. Связываясь с ним по телефону, похитители называли инвестора Константином Брониславовичем, хотя бизнесмену он первоначально представился как Михаил.

Также сообщается, что похитители обратили внимание на инвестиционный портфель, сформированный их жертвой в Тинькофф-банке. По данным потерпевшего, преступники в режиме онлайн дистанционно продали принадлежавшие ему акции Сбербанка, "Газпромнефти", "Норильского никеля", "Яндекса" и компании "Феррари". Воспользоваться полученными средствами они, правда, не смогли. Как только злоумышленники перевели на свои счета 231 тыс. руб., клиенту позвонили из службы безопасности Тинькофф-банка, потребовали включить видеосвязь и заблокировали карту.

В распоряжении бригады оставалась выпущенная Сбербанком платиновая карта Владимира Горецкого, и "чекист" спросил своего пленника, сколько денег он сможет "точно и быстро" перевести на нее со счетов своих фирм. Они сошлись на сумме 3 млн руб., и бизнесмен через Telegram дал соответствующие распоряжения своему бухгалтеру.

Когда деньги поступили на карту потерпевшего, злоумышленники начали небольшими траншами по 50-100 тыс. руб. переводить их на свои счета, каждый раз заставляя пленника подтверждать транзакции голосовой командой через его смартфон. Поскольку по условиям обслуживания карты переводить с нее можно было не более 1 млн руб. в сутки, экспроприацию пришлось вести в круглосуточном режиме с 27 по 30 сентября.

Когда процедура уже была близка к завершению, "чекист" обратился к жертве с неожиданным предложением. Он пояснил, что его группе была поставлена задача задержать "крупного мошенника", а пообщавшись с Владимиром Горецким, он убедился, что тот - "нормальный парень". Происходящее в особняке похититель назвал беспределом и сообщил, что готов обратиться за поддержкой к своему начальнику, который "разрулит ситуацию за 1 млн руб.". Поскольку в московской квартире Горецкого хранились 900 тыс. руб. наличными, он попросил своего сотрудника забрать эти деньги и передать их представителю мужчины с украинским акцентом на площади Киевского вокзала в Москве, что и было сделано.

Дистанционное участие в разбое принимал и "Константин Брониславович". В телефонных разговорах с Владимиром Горецким он объяснял пленнику, что по его вине семья "понесла серьезные финансовые потери", поскольку оговоренные ранее 2 млн евро, которые тот якобы был готов вложить в развитие "Додо пицца" в Польше, пришлось "выводить из крупного проекта" и эти деньги нужно будет возместить. Кроме того, ресторатору, по мнению звонившего, предстояло компенсировать затраты семьи на его "выманивание в Латвию" и "работу людей в этой стране". Общий долг Владимира Горецкого он оценил в 35 млн руб. Бизнесмен подписал договоры займа на соответствующую сумму и согласился выплачивать злоумышленникам по 350 тыс. руб. ежемесячно.

К вечеру 30 сентября, когда все деньги были переведены и переданы, а бумаги подписаны, похитители разрешили пленнику воспользоваться его смартфоном для покупки авиабилета в Москву и покинули особняк. Вернувшись в Москву, Владимир Горецкий обратился в Бюро уголовного розыска Латвии и УМВД по Юго-Восточному округу Москвы. Бюро квалифицировало инцидент только как "насильственный увод либо захват лица" (ст. 153 Уголовного закона Латвии), а в следственной части УМВД произошедшее признали обычной кражей (ст. 158 УК РФ), причем в ходе обоих расследований злоумышленников не нашли.

После этого потерпевший обратился в адвокатское бюро "Закон": его работники передали в УМВД установочные данные всех предполагаемых преступников и добились переквалификации дела на более тяжкую ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). По их данным, Горецкий стал жертвой гастролирующей бригады, костяк которой составляют уроженцы Днепропетровской области Украины. Ранее по похожей схеме были похищены деньги у калифорнийского бизнесмена Андрея Коновалова, который девять дней провел в неволе в Таиланде, после чего вернулся в США. "Я надеюсь, что он согласится дать показания в России и это поможет следствию оценить масштабы деятельности международной преступной группировки", - заявил управляющий партнер бюро Дмитрий Стасюк.