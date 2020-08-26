13 августа домой к Захарченко в городе Нарткала пришли пятеро человек в штатском и двое похожих на бойцов ОМОНа мужчин в черном

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике В ходе обыска полицейские изъяли в сарае высохший куст конопли

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

В Кабардино-Балкарии на 85-летнего пенсионера Николая Захарченко завели уголовное дело о хранении наркотических веществ в крупном размере без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ) из-за срубленного куста конопли, которой мужчина кормил кроликов. Через несколько дней после обыска в своем доме Захарченко покончил с собой. Республиканское МВД назначило служебную проверку по статье о доведении до самоубийства.

13 августа домой к Захарченко в городе Нарткала пришли пятеро человек в штатском и двое похожих на бойцов ОМОНа мужчин в черном, пишет "Медиазона". Они оказались оперуполномоченными из группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД по Урванскому району Кабардино-Балкарии и предъявили постановление об обыске, "не терпящем отлагательств".

В документе говорилось, что, "согласно поступившей оперативной информации", Захарченко причастен к незаконному обороту наркотиков и "занимается выращиванием запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений, а также хранением, изготовлением и потреблением различных наркотиков в крупном размере".

В ходе обыска полицейские изъяли в сарае высохший куст конопли. Супруга Захарченко срубила его по совету соседа, который предупредил, что за коноплю на участке можно получить большой штраф. Захарченко оставил куст, чтобы кормить листьями кроликов. По мнению жены пенсионера, в полицию донес их другой сосед, с которым она давно конфликтует.

Оперативники в ходе обыска заметили на участке еще одну небольшую поросль конопли и попросили Захарченко вырвать ее, после чего взяли смывы с его рук. Пенсионера увезли в отдел полиции по Урванскому району и продержали там около 8 часов. Он рассказывал, что ему несколько раз дали подписать пустые протоколы, обещая объяснить все потом и успокаивая, что все это нужно больше для отчетности перед судом. В ходе экспертизы массу куста конопли определили в 921 грамм. На смывах с носогубного треугольника Захарченко следов каннабиноидов обнаружено не было, но их нашли на тех самых смывах с рук.

О том, что против пенсионера возбуждено уголовное дело, стало известно на следующий день случайно от соседки, которая была привлечена в качестве понятой при обыске. Она увидела официальное сообщение в аккаунте МВД Кабардино-Балкарии в Instagram. Статья, которая вменялась Захарченко, предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

Утром 18 августа Евгения Захарченко обнаружила тело своего супруга в сарае. В предсмертной записке он попрощался со всей семьей и написал, что ни в чем не виноват. Согласно пресс-релизу республиканского МВД, в тот же день министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Василий Павлов назначил служебную проверку в отношении руководства отдела МВД России по Урванскому району.

В ноябре прошлого года суд в Рязанской области приговорил к 3 годам 8 месяцам лишения свободы условно 90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии по той же статье о хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Профессор добавлял растолченные семечки растения в геркулесовую кашу и ловил на нее рыбу.