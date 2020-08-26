Арбитражный суд Москвы взыскал с оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального около 3,3 миллиона рублей за оплату адвокатов по иску от мясокомбината "Дружба народов"

Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru В своем расследовании Алексей Навальный рассказывал, что в 2018 году цены на одни и те же продукты для Росгвардии стали в несколько раз выше, чем в 2017 году

Алексей Навальный / YouTube

Арбитражный суд Москвы взыскал с оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального около 3,3 миллиона рублей за оплату адвокатов по иску от мясокомбината "Дружба народов". Об этом сообщили юристы ФБК. Иск был подан из-за расследования о поставках продуктов для Росгвардии.

В такую сумму оценили работу адвокатов из адвокатского бюро "Падва и партнеры". Юристы отмечают, что, в частности, участие в апелляционной инстанции с подготовкой отзыва (без новых доводов) адвокаты оценили в 484 543 рубля.

"Сам Алексей не имел возможности участвовать в судебном заседании по понятным причинам, а также обсудить позицию с представителями. Суд об этом был письменно заранее уведомлен", - заявили юристы ФБК.

В своем расследовании Алексей Навальный рассказывал, что в 2018 году цены на одни и те же продукты для Росгвардии стали в несколько раз выше, чем в 2017 году. По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева в декабре 2017 года единственным поставщиком продуктов для Росгвардии стал крымский мясокомбинат "Дружба народов", который находится на территории агрохолдинга, ранее принадлежавшего украинскому предпринимателю Юрию Косюку. Как отмечал Навальный, ранее Росгвардия покупала продукты у разных поставщиков в зависимости от региона.

Собственником мясокомбината "Дружба народов" числится бывший подчиненный главы Росгвардии Виктора Золотова Борис Кантемиров. Изучив связи Кантемирова, в ФБК пришли к выводу, что конечным бенефициаром всей схемы является либо сам Медведев, либо люди из его ближайшего окружения.

В Росгвардии расследование назвали сфальсифицированным и провокационным, а обвинения голословными. В ведомстве заявили, что в ФБК не учли ряд факторов, например, сезонность закупок, страну происхождения товара, различные издержки и т. п.

Генерал Золотов отреагировал на расследование остро: вызвал Навального на дуэль, пообещав сделать из него "хорошую, сочную отбивную". Оппозиционер в это время отбывал 30-дневный административный арест и никак не мог ответить главе Росгвардии. Выйдя на свободу, Навальный предложил провести дуэль в формате теледебатов, но Золотов отказался, заявив, что приглашал политика "на другое".

ФБК подстегнул интерес других расследователей к контрактам Росгвардии: "Собеседник" выяснил, что еще одно секретное постановление Медведева позволяет силовикам закупать по завышенным ценам форменное обмундирование для бойцов. По данным газеты, Росгвардия переплатила своему эксклюзивному поставщику "Спецшвейснаб" 11 млн рублей. На тот момент у компании были контракты с Росгвардией на 2 млрд рублей.

"Новая газета" предложила провести дуэль Навального с Золотовым в роскошном поместье сына главы Росгвардии в Барвихе. В ФБК подсчитали, что, по самым скромным оценкам, семья Золотова владеет недвижимостью на 3,5 млрд рублей. Жемчужиной коллекции является историческая госдача, на которой в разное время жили Феликс Дзержинский, Серго Орджоникидзе, Анастас Микоян, Климент Ворошилов.

После расследования ФБК представители мясокомбината "Дружба народов" обратились в суд и потребовали удалить его. Суд иск удовлетворил. Однако расследование все еще доступно, а Навального дважды штрафовали за отказ удалять видео. Росгвардия попросила засекретить свои госзакупки и оставить доступ к информации о них только для госорганов. Официальное обоснование - "в целях унификации подхода", пишет "Новая газета".

История с расследованиями в отношении Росгвардии демонстрирует, насколько важную роль играл ФБК и Алексей Навальный в раскрытии коррупционных схем, в которых замешано высшее руководство страны. На многие из этих расследований высокопоставленные чиновники и влиятельные бизнесмены реагировали крайне резко.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в местную больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту.

Находящегося в коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин, в университетскую клинику Charite после длительной задержки. Лечившие его до этого в Омске медики заявляли о нарушении обмена веществ, не называя его причин. Омские врачи также объявляли Навального нетранспортабельным.

В Charite заявили, что "клинические данные указывают на отравление веществом из группы, которую называют ингибиторами холинэстеразы". "Конкретное вещество пока не было установлено <..> В соответствии с диагнозом пациенту вводят антидот атропин", - добавили немецкие медики. В среду СМИ написали, что медики склоняются к версии о применении в отношении Навального боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". Оно же использовалось, вероятно, при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери, а также на бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии.

В Кремле активно отрицают сам факт отравления, предлагая не делать "поспешных выводов". Одновременно российские власти вбрасывают версию о том, что Навального отравили "агенты Запада", чтобы "создать напряжение" в России.