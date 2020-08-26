В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020"

Минобороны России / ВКонтакте Круглый стол «Психологическая оборона. Борьба за историю - борьба за будущее» в рамках МВТФ «Армия-2020»

Минобороны России / ВКонтакте

В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020". Его слова приводятся в сообщении пресс-центра форума, которое цитирует РИА "Новости".

"В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие, как "дедовщина", "казарменное хулиганство", - говорится в сообщении.

Начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник Сергей Кураленко отметил, что положительных результатов удалось добиться благодаря слаженной работе всех профильных ведомств. По его словам, для борьбы с неуставными взаимоотношениями в частях использовалась профилактическая работа, направленная на предупреждение преступлений на самой ранней стадии, "начиная с выявления и пресечения дисциплинарных проступков".

Несмотря на столь бодрые отчеты, случаи предполагаемой дедовщины в армии зачастую просто потрясают. Так, приемная мать солдата Дмитрия Вебера с апреля пытается добиться возбуждения уголовного дела об убийстве сына. 5 апреля 19-летний рядовой из Иркутской области был найден мертвым без гортани, с множеством порезов и синяков по всему телу, с травмой паха и ожогом. Несмотря на это, Следственный комитет закрыл уголовное дело о его гибели, заявив о самоубийстве.

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 марта Дмитрий Вебер похитил у сослуживца банковскую карту, с которой снял 4 тысячи рублей и рассчитался ею в продуктовом магазине, а после незаметно вернул. Причастность Вебера к краже удалось установить благодаря банковскому мобильному приложению и записям видеонаблюдения в магазине. Солдат признал вину, но деньги не вернул, а экспресс-тест мочи Вебера дал положительный результат на наркотики. 2 апреля солдат самовольно покинул часть, а 5 апреля был найден повешенным.

Согласно официальным сообщениям СК, на его вещах не было повреждений, характерных для борьбы и самообороны, а также следов крови или борьбы вокруг тела. Согласно заключению посмертной экспертизы, рядовой покинул часть "в состоянии острой реакции на стресс". 28 июня дело, возбужденное по статье о доведении до самоубийства, было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

По словам матери Дмитрия Ирины Самедовой, её сына нашли мертвым на заброшенном авиазаводе в Воронежской области, возле части, где шла подготовка к параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. На его теле обнаружили множество травм - ссадины, порезы, повреждение паха, отсутствие гортани и ожог от сигареты. При этом к службе Вебера ранее нареканий не было - через пять месяцев службы Дмитрия в Клинцах в должности регулировщика-радиотелефониста командир специально позвонил матери с благодарностью за хорошее воспитание сына. 15 марта 2020 года воинскую часть Вебера перебросили в Воронеж для репетиций и участия в параде к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

По словам женщины, в начале апреля ей позвонили, сообщив, что Дмитрий "самовольно оставил часть" и впоследствии сообщали самые разные версии причины его "побега". 5 апреля начальник поисковой группы дал ей номер телефона, объяснив, что она должна звонить на него и пытаться дозвониться Диме, так как с этого номера он якобы выходит на связь. "Весь день я звонила на номер, который не отвечал, в то время когда они знали, что нет его в живых, рассказывали мне, как проходят поиски. А 6 апреля мне позвонили из местной администрации и сообщили, что Диму нашли мертвым. С тех пор командир части со мной не общался, причины его смерти военные мне так и не сообщали", - заявила Ирина Самедова.

Командир и начальник по воспитательной работе части заявили, что солдат покончил с собой на почве "неразделённой любви", однако Самедова утверждает, что никакой несчастной любви у погибшего не было, а версия, согласно которой он ушел, когда выносил мусор, и был по пояс голым, вообще не выдерживает никакой критики.

Повторная экспертиза тела, которую женщина заказала за собственные средства, не обнаружила в крови Дмитрия ни наркотических веществ, ни алкоголя. По данным экспертизы, ему были еще при жизни нанесены множественные ссадины губ и лица, а также 23 травмы в разных частях тела, в том числе в волосистой части головы и на грудной клетке, в паху и на стенках живота.

Все эти травмы были нанесены неким тупым предметом и скоблящим воздействием чего-то острого. По одним данным, порезы были нанесены колючей проволокой, по другим - с помощью заточки. В 17 разных частях тела молодого человека были обнаружены множественные кровоподтеки, а ссадины, нанесенные твердыми и острыми предметами, появились за 4-8 суток до смерти. Это означает, что молодого человека избивали в части за три дня до смерти.

Причиной смерти независимый эксперт назвала асфиксию, однако в этом заключении есть отметки о том, что в спинке носа Дмитрия были обнаружены инородные тела, а на спине - повреждения, нанесенные уже после смерти, к тому же на шее не было обнаружено борозды, характерной для повесившихся. Военные заявили, что следы наркотиков из организма погибшего "выветрились", а посмертные травмы появились от того, что тело "билось о землю". При этом дело по факту гибели солдата открывали по признакам статьи о доведении до самоубийства, не рассматривая версию об убийстве. В следственном отделе Следственного комитета по Воронежскому гарнизону ситуацию не прокомментировали.

Женщина предполагает, что ее сын стал жертвой дедовщины со стороны двоих контрактников, о которых ей сообщил следователь, и просит помочь наказать предполагаемых убийц. Ее петицию в адрес Комитета солдатских матерей с просьбой помочь найти виновных в смерти сына, подписали около 9,5 тысячи человек.