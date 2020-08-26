ВСЕ ФОТО В Кремле заинтересованы в установлении причин болезни Алексея Навального и не хотят ссориться с Западом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков

Пресс-служба Президента России На вопрос журналистов, почему он не называет Алексея Навального по имени, Песков ответил: "Он является пациентом, он болеет, так мы его и называем"

Moscow-Live.ru / Зотова Анастасия Отвечая на вопрос, не опасается ли Москва нового ухудшения отношений с западными странами, пресс-секретарь президента заявил, что для этого нет причин

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

В Кремле заинтересованы в установлении причин болезни Алексея Навального и не хотят ссориться с Западом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, прокомментировав таким образом требования ЕС расследовать предполагаемое отравление и наказать виновных. Его слова приводит "Коммерсант"

Песков отметил, что Запад "спешит с выводами", а российская сторона заинтересована в установлении причин того, что произошло "с больным". На вопрос журналистов, почему он не называет Алексея Навального по имени, Песков ответил: "Он является пациентом, он болеет, так мы его и называем".

Он также подчеркнул, что анализы, которые были сделаны российскими медиками, не помогли установить наличие отравляющего вещества в организме Навального: "Нам неизвестно, удалось ли германским медикам установить это вещество. Оценки состояния абсолютно одинаковые, что у наших врачей, что у германских".

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"Различные поспешные формулировки, которые так обильно используются за счет того, что с высокой долей вероятности [было] отравление и так далее, мы терпеливо к этому относимся, но мы категорически с этим не согласны на данной стадии. Как мы можем говорить об отравлении, если нет отравляющего вещества?" - заявил Песков.

Отвечая на вопрос, не опасается ли Москва нового ухудшения отношений с западными странами, пресс-секретарь президента заявил, что для этого нет причин. "Конечно, нам этого не хотелось бы - раз. Для этого нет никакой причины - два. Мы категорически против того, чтобы кто-то, скажем так, приклеивал какие-то ярлыки к нынешней ситуации, то есть называл отравлением то, что пока не подтверждено окончательно как отравление. И третье - конечно, мы также заинтересованы, это российский гражданин, который находится в коме, и мы хотели бы выяснить, что стало причиной этой комы", - отметил Песков.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Госдепа США, а также канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию обстоятельств инцидента с Алексеем Навальным.

Песков накануне заявил, что о расследовании речи пока не идет, так как поводом для него должен быть факт отравления каким-либо определенным веществом, а само отравление можно рассматривать только как одну из версий произошедшего с Навальным. Песков заявил, что существует "много и других медицинских версий", включая прием определенных лекарств и реакцию организма на те или иные условия. Он также подчеркнул, что российские медики не нашли признаков отравления оппозиционера.

Пресс-секретарь президента РФ раскритиковал Запад за попытку представить версию отравления Навального как единственный вариант произошедшего, и отметил, что медицинская аналитика по этому вопросу у российских и немецких медиков совпадает, "но выводы разнятся". В Кремле считают, что немецкие врачи безосновательно "спешат, употребляя слово "отравление".

Обвинения в адрес Кремля и лично президента Владимира Путина в причастности к отравлению Навального Песков назвал "пустым шумом", к которому не следует относиться серьезно. В МИД РФ назвали оскорбительными обвинения в адрес омских врачей в попытке скрыть информацию об отравлении Навального, и заявили, что российские власти выступают за "самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего".