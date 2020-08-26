ВСЕ ФОТО Попытки западных стран обвинить омских врачей в стремлении "сокрыть истину" по поводу лечения оппозиционного политика Алексея Навального оскорбительны, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина "Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях", - говорится в заявлении

INTERRAILS / Wikipedia Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию обстоятельств инцидента с Алексеем Навальным

Пресс-служба Президента России Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о расследовании речи пока не идет. По его словам, поводом для расследования должен быть факт отравления каким-либо определенным веществом, а само отравление можно рассматривать только как одну из версий произошедшего с Навальным

Пресс-служба Президента России

Попытки западных стран обвинить омских врачей в стремлении "сокрыть истину" по поводу лечения оппозиционного политика Алексея Навального оскорбительны, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России по итогам встречи главы ведомства Сергея Лаврова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

МИД России отмечает, что при подтверждении версии об отравлении Навального США пообещали принять меры, на фоне которых "померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году". В ответ на это в МИДе указали на недопустимость "голословных обвинений" и отметили, что российские власти выступают за "самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего".

"Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А. Навальному высококвалифицированную помощь", - говорится в заявлении МИДа. В нем подчеркивается, что российские врачи передали немецким коллегам все данные истории болезни Навального.

"Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях", - говорится в заявлении. В МИДе также обратили внимание на "подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении А.А. Навального", подчеркнув, что его отравление "невыгодно" российскому руководству, а российская сторона готова "открыто и непредвзято" рассмотреть не только инцидент с Навальным, но и дела Литвиненко и Скрипалей, о которых вновь "дружно и как по команде вспомнили западные СМИ".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию обстоятельств инцидента с Алексеем Навальным. Меркель и Маас отметили, что, "принимая во внимание заметную роль Навального среди политической оппозиции в России", властям следует "до последней детали и на основе полной прозрачности расследовать" все обстоятельства, а также установить и наказать ответственных. Маас и Меркель также пожелали Навальному быстрой реабилитации. О необходимости расследования заявил и Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также представители Госдепа США.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о расследовании речи пока не идет. По его словам, поводом для расследования должен быть факт отравления каким-либо определенным веществом, а само отравление можно рассматривать только как одну из версий произошедшего с Навальным. Песков напомнил, что существует "много и других медицинских версий", включая прием определенных лекарств и реакцию организма на те или иные условия.

"Все эти версии рассматривались в самые первые часы омскими врачами и специалистами из Москвы, это все уже десять раз обговаривали и проверяли, искали вещества", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что российские медики не нашли признаков отравления оппозиционера.

Пресс-секретарь президента РФ также раскритиковал Запад за попытку представить версию отравления Навального как единственный вариант произошедшего, и отметил, что медицинская аналитика по этому вопросу у российских и немецких медиков совпадает, "но выводы разнятся". "Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово "отравление", - сказал Песков. Обвинения же в адрес Кремля и лично президента Владимира Путина в причастности к отравлению Навального он назвал "пустым шумом", к которому не следует относиться серьезно.