ВСЕ ФОТО В России признали недействительными паспорта журналистов, высланных из Белоруссии со штампом о пятилетнем запрете на въезд в страну. Внесение такой отметки не предусмотрено постановлением российского правительства, пояснили в МВД РФ

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский Кроме того, статья 19.16 КоАП РФ предусматривает ответственность за умышленную порчу паспорта и влечет наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей. Однако в данном случае журналисты не понесут никакой ответственности, так как их вины в порче документа нет

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Освобождению журналистов содействовал российский МИД

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина

В России признали недействительными паспорта журналистов, высланных из Белоруссии со штампом о пятилетнем запрете на въезд в страну. Внесение такой отметки не предусмотрено постановлением российского правительства, пояснили в МВД РФ.

Пункт 6 постановления "Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" запрещает вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим положением. Документ с такими записями является недействительным, сообщили РИА "Новости" в министерстве.

Кроме того, статья 19.16 КоАП РФ предусматривает ответственность за умышленную порчу паспорта и влечет наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей. Однако в данном случае журналисты не понесут никакой ответственности, так как их вины в порче документа нет.

В ходе протестов в Белоруссии были задержаны десятки журналистов, в том числе корреспонденты "Дождя" Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов, журналист "Медузы" Максим Солопов, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова, журналиста Znak.com Никиту Телиженко, фотокорреспондента РИА "Новости" Илью Питалева, корреспондентов RT и Sputnik Беларусь.

В Белоруссии журналистам вменяли в основном отсутствие аккредитации, а сами сотрудники СМИ говорили, что власти страны перед президентскими выборами намеренно затягивали выдачу разрешений, хотя запросы были поданы вовремя. Освобождению журналистов содействовал российский МИД.