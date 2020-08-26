Пресс-служба Правительства России Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания "Московский школьник" долг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, юриста фонда Любови Соболь и самого ФБК, который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете

Пресс-служба Правительства России

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания "Московский школьник" долг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, юриста фонда Любови Соболь и самого ФБК, который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.

Сумма переуступленного долга составляет 87,6 млн руб. "Конкорд" по поручению Пригожина выплатил эту сумму комбинату, после чего право требования этой суммы с Навального, Соболь и ФБК перешло к бизнесмену, сообщается на странице связанной с Пригожиным компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".

Пригожин заявил, что "намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей". "Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона", - сказал бизнесмен.

По его словам, он намерен рассчитаться с компанией "Московский школьник", которая "понесла убытки от действий группы клеветников". В отношении ФБК и Соболь юристы Пригожина начнут работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства. "Надеюсь, вы помните, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию России оно имеет приоритет над международным", - отметил Пригожин.

Любовь Соболь отказалась предоставлять РБК комментарий, не содержащий личных оскорблений в адрес Пригожина. В самом комбинате "Московский школьник" сообщили, что с прошлого года сменили название на ООО "Вилмап". При этом в системе СПАРК ООО "Московский школьник" указано как действующее предприятие, что подтверждается данными из ЕГРЮЛ. ООО "Вилмап" зарегистрировано в ЕГРЮЛ с 2007 года, компания также занимается поставками питания. Пригожин по-прежнему отрицает связь с комбинатом.

Арбитражный суд постановил взыскать с ФБК, Алексея Навального и Любови Соболь 88 млн рублей в пользу "Московского школьника" в октябре 2019 года. Эта сумма - компенсация убытков из-за сорвавшегося подписания контракта с ООО "Социальное питание "Центр", которое, как выяснили СМИ, связано с Пригожиным и входит в одну группу с "Московским школьником".

ООО отказалось работать с "Московским школьником" после публикации расследования ФБК о некачественном питании в детских садах. В компании заявили, что сотрудничество с "Московским школьником" может плохо сказаться на репутации "вплоть до внесения в реестр недобросовестных поставщиков".

Судья сочла порочащими сведения о "Московском школьнике" и посчитала, что ответчики не смогли доказать их истинность. Поэтому суд решил, что авторы расследования должны компенсировать убытки комбината питания. В июле этого года Алексей Навальный заявил, что ФБК не может собрать сумму в 88 миллионов рублей, и объявил о ликвидации Фонда, который, впрочем, продолжит деятельность как иное юридическое лицо.

Судя по базе юридических лиц "Контур.Фокус", "Социальное питание "Центр" - тоже крупный московский господрядчик в сфере общепита, как и "Московский школьник". За время существования компания заключила со столичными властями контракты на 6,4 млрд рублей. Только в декабре 2018 она выиграла тендер на поставку еды в 11 больниц Москвы в общей сложности на 2,9 млрд рублей. Причем контракты ей доставались практически без конкуренции.