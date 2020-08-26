Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства высказался по поводу конфликтной ситуации вокруг шихана Куштау, разработкой которого занялась Башкирская содовая компания (БСК). Это вызвало волну протестов в регионе

Пресс-служба Президента России Глава государства фактически словесно поддержал протестующих, заявив, что руководство компании ведет бизнес "без всяких обязательств", а прибыли оседают в офшорах. Путин также заинтересовался, каким "чудесным образом" БСК была выведена из-под контроля государства

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Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства высказался по поводу конфликтной ситуации вокруг шихана Куштау, разработкой которого занялась Башкирская содовая компания (БСК). Это вызвало волну протестов в регионе. Глава государства фактически словесно поддержал протестующих, заявив, что руководство компании ведет бизнес "без всяких обязательств", а прибыли оседают в офшорах. Путин также заинтересовался, каким "чудесным образом" БСК была выведена из-под контроля государства.

"В Башкирской содовой компании контрольный пакет принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются, - отметил Владимир Путин, слова которого приводит РИА "Новости". - При общем объеме выручки в 2019 году 45 миллиардов рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда рублей. Где деньги? Известно, где - в офшорах".

Также глава государства поручил прокуратуре проверить законность сокращения доли государства в БСК. Он отметил, что в начале 2013 года "абсолютно чудесным образом", через объединение компании, эту долю снизили ниже контрольной. По утверждению Путина, именно после этого изменился и характер ведения бизнеса, а руководство БСК перестало учитывать интересы местных жителей.

"У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат - приоритеты работы компании резко изменились. <...> Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании, похоже на другое - на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме. Я прошу правительство совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение", - подчеркнул Путин.

По словам президента, люди, которые обратили на внимание на ситуацию с БСК и выразили свое недоверие происходящему, "в значительной мере правы".

Владимир Путин отметил, что идет выкачивание прибыли из компании во Францию, Швейцарию, офшоры на Кипре. "Бесконтрольное выкачивание денег без всяких обязательств, связанных с инвестициями, это такая печальная история", - сказал президент.

Он поручил Генпрокуратуре разобраться с законностью сделки по снижению доли государства в Башкирской содовой компании, передает РБК.

Башкирская содовая компания ранее заявила, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен она разрабатывала один из четырех шиханов - Шахтау, в итоге он практически исчез.

К разработке шихана Куштау БСК приступила в начале августа. Предприятие намеревалось полностью срыть гору ради добычи известняка. На защиту шихана встали тысячи жителей Башкирии: они подчеркивают, что гора является священной для башкирского народа. Против уничтожения горы выступают также ученые, отмечая, что возраст шихана - около 300 млн лет, и что на ней живут около 60 видов краснокнижных животных и растений.

Активисты в ходе протестов заблокировали проезд на гору для тяжелой техники. Во время противостояния с силовиками и сотрудниками ЧОП были задержаны более 70 активистов. Они объявили бессрочную голодовку. В ходе разгона участников акции силовики применили слезоточивый газ и дубинки, 85-летней женщине сломали ногу.

На место противостояния приехал глава региона Радий Хабиров, который пообещал остановить все работы до достижения компромисса. После этого протестующие разошлись.

Замдиректора БСК Рустем Басыров заявил, что решение о разработке горы принимала не компания, а государство. По его словам, какие бы варианты содовой компании ни предлагали, они "всегда были сопряжены с протестами".

"Мы просто просили государство: дайте нам сырье, мы не можем без него работать. Шихан Куштау - это компромиссный вариант, который нам предложили после многолетних дискуссий и митингов. Не понимаю, на какой еще компромисс мы должны были пойти. Закрыть предприятие, распустить рабочих - такой компромисс нам не нужен. На него мы никогда не пойдем", - говорил Басыров. Он заявил, что дестабилизации обстановки на предприятии добиваются "зарубежные конкуренты", а против разработки протестуют не местные жители, а "в основном приезжие - гастролеры, политиканы, политтехнологи всех мастей".

В декабре 2019-го Хабиров сообщал, что разрешил предприятию разрабатывать Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака. Однако после протестов его позиция поменялась. В августе 2020-го Радий Хабиров направил главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину обращение с просьбой согласовать создание на территории шихана Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения.

Как писала "Новая газета", совладельцами БСК являются Альберт Харисов, Сергей Черников, Виктор Исламов и Дмитрий Пяткин. Причем Альберт Харисов является отпрыском влиятельного сотрудника КГБ-ФСБ, а впоследствии депутата Марата Харисова.

Сам Альберт Харисов окончил в 1995 г. академию Федеральной службы контрразведки РФ по специальности "юрист-правовед". С 1995 по 1996 год он был сотрудником Службы безопасности президента РФ Бориса Ельцина, писало агентство ProUfu.

В 2000 году Альберт Харисов стал работать советником полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, генерала Виктора Черкесова. В 2002 году Харисов также занял пост федерального инспектора по Ненецкому автономному округу, который входит в Северо-Западный регион. Одной из обязанностей Харисова было проверять правильность выдачи лицензий на разработку нефтяных месторождений и добычу нефти.

Кроме того, с 2001 по 2008 год Харисов работал вице-премьером Башкирии. К этому периоду относится аудиозапись разговора, слитого в интернет. На записи человек с голосом, похожим на голос Харисова, прикрываясь президентом Башкирии, требовал у человека с голосом, похожим на голос вице-премьера и замминистра МВД по Башкирии Николая Патрикеева, "перекрыть кислород" предприятию "Салаватстекло" и бизнесмену Радику Султанову. В нецензурной форме голос Харисова требовал "отнять все" у Султанова.

В настоящий момент российские бизнесмены Виктор Исламов, Альберт Харисов и Сергей Черников являются владельцами двух больших поместий на юго-востоке Франции (неподалеку от Сен-Тропе) - Шато-ля-Мартинет площадью 300 га, и соседнего Приорэ-Сент-Мари-Вьей площадью 100 га. После покупки они были объединены. Это - одни из самых старых винодельческих поместий департамента Вар. Шато-ля-Мартинет в этом году исполняется 400 лет.

Из 400 га двух объединенных поместий на леса приходится 300 га. Еще 50 га отведены под виноградники, 35 га - луга, 10 га - оливковая роща. Там же есть фруктовый сад, бахча, трюфелевая роща.