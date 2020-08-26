За несколько часов в столице выпало 19 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в среду.
"По предварительной оценке, во второй половине дня на город обрушилось около четверти месячной нормы осадков, которая в августе насчитывает 77 мм", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что данные получены с базовой московской метеостанции на ВДНХ.
В метеобюро напомнили, что сильные дожди начались в Москве после 14:00. Окончательные итоги ливней в городе станут известны к концу дня.
В Москве продолжает действовать предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности. Предупреждение объявлено до 21:00 среды.
Ливни в Москве привели к подтоплениям десятков объектов уличной дорожной сети. Наибольшая интенсивность осадков отмечалась на юго-востоке, востоке и юго-западе города, а также в центре.
Из-за мощных осадков протекла кровля Новой Третьяковской галереи на Крымском валу, в результате чего были закрыты все экспозиции и выставки.
Таких потопов Москва давно не видела. Дождём затопило несколько улиц и переход у метро "Октябрьская".
Ливнёвка, с которой в последние годы большие проблемы, в очередной раз не справилась. Под водой скрылся не только переход, но и часть Ленинского проспекта и Крымский вал. pic.twitter.com/O58ivUdAUy— baza (@bazabazon) August 26, 2020
????️В Москве сильный дождь. Вода уже затопила некоторые улицы города.
????Объявлен жёлтый уровень погодной опасности, ожидаются сильный ветер и гроза. pic.twitter.com/vi4pPmqmwL— Москва FM (@92fmru) August 26, 2020
Москва после дождя выглядит так pic.twitter.com/VOpRwXBdbN— Дождь (@tvrain) August 26, 2020
Мини-фототред о московском потопе моими глазами#потоп #потопмосква pic.twitter.com/Tpr9O9Wekr— S | G (@Gnuskov) August 26, 2020