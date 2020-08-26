ВСЕ ФОТО Самые богатые жены чиновников заработали в 3 раза больше, чем все члены кабмина и их семьи

Moscow-Live.ru / Незговоров Михаил Десять самых богатых жен российских федеральных чиновников, госменеджеров и парламентариев суммарно заработали в прошлом году 5,8 миллиарда рублей - в три раза больше, чем все члены правительства и их семьи

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай В составленном изданием рейтинге первое место досталось супруге главы "Ростеха" Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Десять самых богатых жен российских федеральных чиновников, госменеджеров и парламентариев суммарно заработали в прошлом году 5,8 миллиарда рублей - в три раза больше, чем все члены правительства и их семьи, пишут "Открытые медиа".

В составленном изданием рейтинге первое место досталось супруге главы "Ростеха" Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой. Ее задекларированный доход почти вчетверо превысил доход мужа, составив 1,49 млрд рублей и увеличившись за год примерно в 8 раз. В пресс-службе "Ростеха" это объяснили продажей недвижимости и доли в ООО "Лаборатория Умного вождения".

Из декларации Игнатовой действительно пропал один земельный участок площадью 28 соток, но, среди прочей недвижимости, осталась квартира в бывшей гостинице "Москва" возле Кремля, которую Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального оценивал в 5 миллиардов рублей. Чемезов после этого расследования утверждал, что квартира таких денег не стоит и выразил готовность "прямо сейчас отдать ключи" тому, кто предложит за нее 5 млрд.

На второе место по богатству "Открытые медиа" определили жену губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольгу с доходом 1,38 млрд рублей (в 280 раз больше, чем у супруга). Она является совладелицей фермерского хозяйства по производству картофеля "Богомаз", на нее также записана часть аграрной техники и земли сельхозназначения.

Остальные участницы рейтинга миллиардных доходов не имеют. На третьем месте - жена депутата Госдумы от КПРФ Александра Некрасова Елена, заработавшая в прошлом году 676 млн рублей. Она управляет активами семейного строительного бизнеса "Лидер Групп". Следом за ней идет жена депутата от "Единой России" Дмитрия Саблина Алла (629 млн рублей), которая является председателем совета директоров группы компаний РОТА и претендует на выкуп остатка акций "Совхоза им. Ленина" у экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина.

Самой богатой среди жен сенаторов оказалась Людмила Воробьева - супруга члена Совфеда Юрия Воробьева и мать губернатора Московской области Андрея Воробьева. "Открытые медиа" отвели ей пятое место рейтинга. Заработок Воробьевой увеличился по сравнению с 2018 годом почти вчетверо - до 535 млн рублей.

Жена президента Татарстана Рустама Минниханова Гульсина утроила доход, отчитавшись о 480 млн рублей, и попала на шестое место в списке. По данным издания, на компанию Миннихановой "Лучано де Алойя" зарегистрированы выставленные на продажу апартаменты в той же гостинице Four Seasons у Кремля (бывшая "Москва"). В декларации Миннихановой они не отображены.

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка, хотя и заработала больше любого сотрудника администрации президента или их родственников, заняла только седьмую строчку рейтинга с доходом 235,9 млн рублей. Это в 16 раз больше, чем у самого Пескова.

Генеральный продюсер "Матч-ТВ" Тина Канделаки, супруг которой Василий Бровко занимает пост "директора по особым поручениям" в "Ростехе", - на восьмом месте с доходом 168 млн рублей. Последние строчки рейтинга заняли супруга депутата от "Единой России" Сергея Петрова Ирина и жена сенатора от Ивановской области Валерия Васильева Юлия. Доход Петровой по сравнению с предыдущим годом упал в три раза - с 470 до 153 млн рублей. Доход Васильевой, напротив, вырос почти вдвое - с 79 до 148 млн рублей.