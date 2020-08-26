Анастасия Шувалова, полная тезка дочери бывшего вице-премьера и председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова, оказалась в списке зачисленных на бюджетное отделение на факультет психологии МГУ, хотя на ЕГЭ она набрала намного меньше баллов, чем остальные зачисленные абитуриенты. Об этом сообщает Forbes.

Список зачисленных абитуриентов на специальность "клиническая психология" был опубликован на сайте МГУ 24 августа. В нем оказались 37 человек. У 36 из них в сумме за четыре экзамена (ЕГЭ по биологии, математике и русскому языку, а также дополнительный экзамен по биологии в МГУ) было от 334 до 391 балла, у Шуваловой - только 230 баллов.

После того как Forbes обратился за комментарием в МГУ, Шувалову убрали из списка на сайте. В пресс-службе вуза изданию заявили, что она попала туда "случайно" и что на самом деле она зачислена на платной основе - для этого было достаточно набрать 203 балла.

Forbes к моменту публикации не удалось получить подтверждения, что речь идет именно о дочери бывшего первого вице-премьера и главы "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова. Получить оперативный комментарий у помощников Шувалова, который в начале 2017 года вошел в попечительский совет МГУ, к моменту публикации тоже не удалось.

После выхода новости пресс-служба "ВЭБ.РФ" сообщила, что направленные ей вопросы не относятся к деятельности госкорпорации и "могут расцениваться в качестве попытки вмешательства в частную жизнь".

Игорь Шувалов окончил МГУ - юридический факультет. В университете он познакомился с будущей женой Ольгой. В биографии Шувалова на сайте "ВЭБ.РФ" говорится, что у него четверо детей: два сына и две дочери.

В этом месяце издания "Важные истории", "Новая газета", а также "Трансперенси Интернешнл - Россия" и студенческий журнал DOXA опубликовали результаты расследования о том, как дети чиновников поступают в вузы без конкурса. Для этого нередко используется процедура целевого набора: государственная структура, заинтересованная в специалистах, может послать абитуриентов на учебу, предоставлять им дополнительную стипендию и жилье, чтобы после выпуска они поработали на эту госструктуру минимум три года.

Авторы расследования изучили случаи целевого поступления в 15 российских вузов с 2015 по 2019 год - из тех, кто публиковал в открытом доступе приказы о зачислении. В выборку попали 12 российских вузов из списка лучших по мировым стандартам: МГУ, ВШЭ, МГИМО, МГМУ имени Сеченова, МФТИ, РУДН, РЭУ имени Плеханова, МИСИС, СПБГУ, ИТМО, СамНИУ, ННГУ, ВГУ. Также в расследовании фигурируют три ключевых отраслевых института: МГМУ имени Сеченова, МГЛУ и ВГИК.

Авторы расследования находили на сайтах вузов приказы о целевом поступлении и искали в них фамилии родственников чиновников. При этом учитывались только те абитуриенты, чьи родственные связи удалось подтвердить по другим источникам.

Среди этих 15 вузов есть те, которые публиковали приказы о зачислении "целевиков" не каждый год. Предоставить полный объем данных вузы отказались. Тем не менее по документам в открытом доступе удалось проанализировать имена и фамилии более 3 тысяч студентов. В итоге обнаружено 102 случая, когда дети или родственники госслужащих поступали на учебу целевым образом по направлению от госструктур, которые эти госслужащие возглавляли или с которыми тесно взаимодействовали по службе.

Подавляющее большинство родственников чиновников не смогли бы поступить в престижные вузы на общих основаниях, поскольку набрали меньше проходного балла. Но и в тех редких случаях, когда дети чиновников сдавали ЕГЭ успешно и могли бы поступить сами, все равно можно говорить о конфликте интересов, говорится в расследовании.