В Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве временно закрыли для посещения экспозицию и выставки в связи с протечкой крыши из-за сильного ливня. Посетителей вывели из здания.

Хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы музея проводят экстренные меры по устранению последствий протечки и предпринимают все необходимое для обеспечения сохранности произведений искусства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе галереи. Эвакуированные посетители смогут бесплатно посетить музей в другой день.

Администратор Новой Третьяковки сообщила ТАСС, что дождевой водой затопило зал, в котором находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина". Сотрудники галереи убирают воду и сушат помещение. "Скоро выставка снова откроется", - заверила собеседница агентства.

Залило и Третьяковскую галерею. Вода капает прямо на произведения искусства. Проводится экстренная эвакуация экспонатов. pic.twitter.com/0RSRPiouU3— Московские новости (@moskow_vk) August 26, 2020

Посетителей потоп не смущает, они продолжают рассматривать картины pic.twitter.com/HSiN57yMxs— Московские новости (@moskow_vk) August 26, 2020

Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с грозой. Несколько улиц затопило, у метро "Третьяковская" образовались целые озера. Пробки в центре города достигают семи баллов. В Москве и Подмосковье до 21:00 среды ожидаются местами грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду при порывах.