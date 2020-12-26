В России за последние сутки выявлено 29 258 случаев COVID-19 в 85 регионах, 567 человек скончались

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В Москве подтверждено 7480 новых случаев заражения, в Московской области - 1615, в Петербурге - 3755. Из больниц за сутки выписано 28 185 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 426 439 человек

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В России за последние сутки выявлено 29 258 случаев COVID-19 в 85 регионах, 567 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране выявлено 3 021 964 заболевших и 54 226 умерших.

В Москве подтверждено 7480 новых случаев заражения, в Московской области - 1615, в Петербурге - 3755. Из больниц за сутки выписано 28 185 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 426 439 человек.

В число регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости вошли Республика Тыва, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесия, Ханты-Мансийский автономный округ, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская, Кемеровская области, Республика Алтай, Ингушетия, Нижегородская область, Кабардино-Балкария, Иркутская область, Мордовия, Красноярский край, Тюменская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Дагестан, Краснодарский край.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 7480

Санкт-Петербург - 3755

Московская область - 1615

Нижегородская область - 501

Псковская область - 425

Свердловская область - 406

Воронежская область - 389

Ростовская область - 389

Республика Карелия - 379

Архангельская область - 371

Вологодская область - 360

Хабаровский край - 346

Республика Крым - 342

Пермский край - 331

Красноярский край - 328

Челябинская область - 314

Самарская область - 307

Республика Коми - 287

Ульяновская область - 282

Волгоградская область - 281

Саратовская область - 277

Мурманская область - 273

Иркутская область - 270

Забайкальский край - 249

Кировская область - 249

Ставропольский край - 246

Омская область - 243

Приморский край - 241

Тверская область - 239

Ленинградская область - 230

Ханты-Мансийский автономный округ - 226

Алтайский край - 219

Удмуртская Республика - 215

Новгородская область - 210

Калининградская область - 210

Тульская область - 206

Брянская область - 202

Пензенская область - 199

Томская область - 196

Республика Саха (Якутия) - 195

Республика Бурятия - 195

Краснодарский край - 190

Ивановская область - 187

Ярославская область - 187

Белгородская область - 186

Курская область - 183

Орловская область - 180

Астраханская область - 179

Владимирская область - 179

Оренбургская область - 179

Республика Хакасия - 177

Ямало-Ненецкий автономный округ - 176

Калужская область - 175

Республика Башкортостан - 165

Смоленская область - 160

Тюменская область - 160

Новосибирская область - 160

Республика Дагестан - 158

Липецкая область - 157

Тамбовская область - 156

Сахалинская область - 155

Кемеровская область - 149

Чеченская Республика - 145

Амурская область - 141

Рязанская область - 136

Республика Чувашия - 118

Курганская область - 113

Костромская область - 111

Республика Калмыкия - 110

Республика Татарстан - 104

Кабардино-Балкарская Республика - 103

Республика Алтай - 99

Карачаево-Черкесская Республика - 93

Республика Адыгея - 92

Республика Северная Осетия-Алания - 88

Республика Ингушетия - 87

Республика Мордовия - 87

Севастополь - 83

Камчатский край - 77

Республика Тыва - 74

Республика Марий Эл - 52

Магаданская область - 39

Еврейская автономная область - 17

Ненецкий автономный округ - 7

Чукотский автономный округ - 6

