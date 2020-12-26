В России за последние сутки выявлено 29 258 случаев COVID-19 в 85 регионах, 567 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране выявлено 3 021 964 заболевших и 54 226 умерших.
В Москве подтверждено 7480 новых случаев заражения, в Московской области - 1615, в Петербурге - 3755. Из больниц за сутки выписано 28 185 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 426 439 человек.
В число регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости вошли Республика Тыва, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесия, Ханты-Мансийский автономный округ, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская, Кемеровская области, Республика Алтай, Ингушетия, Нижегородская область, Кабардино-Балкария, Иркутская область, Мордовия, Красноярский край, Тюменская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Дагестан, Краснодарский край.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 7480
Санкт-Петербург - 3755
Московская область - 1615
Нижегородская область - 501
Псковская область - 425
Свердловская область - 406
Воронежская область - 389
Ростовская область - 389
Республика Карелия - 379
Архангельская область - 371
Вологодская область - 360
Хабаровский край - 346
Республика Крым - 342
Пермский край - 331
Красноярский край - 328
Челябинская область - 314
Самарская область - 307
Республика Коми - 287
Ульяновская область - 282
Волгоградская область - 281
Саратовская область - 277
Мурманская область - 273
Иркутская область - 270
Забайкальский край - 249
Кировская область - 249
Ставропольский край - 246
Омская область - 243
Приморский край - 241
Тверская область - 239
Ленинградская область - 230
Ханты-Мансийский автономный округ - 226
Алтайский край - 219
Удмуртская Республика - 215
Новгородская область - 210
Калининградская область - 210
Тульская область - 206
Брянская область - 202
Пензенская область - 199
Томская область - 196
Республика Саха (Якутия) - 195
Республика Бурятия - 195
Краснодарский край - 190
Ивановская область - 187
Ярославская область - 187
Белгородская область - 186
Курская область - 183
Орловская область - 180
Астраханская область - 179
Владимирская область - 179
Оренбургская область - 179
Республика Хакасия - 177
Ямало-Ненецкий автономный округ - 176
Калужская область - 175
Республика Башкортостан - 165
Смоленская область - 160
Тюменская область - 160
Новосибирская область - 160
Республика Дагестан - 158
Липецкая область - 157
Тамбовская область - 156
Сахалинская область - 155
Кемеровская область - 149
Чеченская Республика - 145
Амурская область - 141
Рязанская область - 136
Республика Чувашия - 118
Курганская область - 113
Костромская область - 111
Республика Калмыкия - 110
Республика Татарстан - 104
Кабардино-Балкарская Республика - 103
Республика Алтай - 99
Карачаево-Черкесская Республика - 93
Республика Адыгея - 92
Республика Северная Осетия-Алания - 88
Республика Ингушетия - 87
Республика Мордовия - 87
Севастополь - 83
Камчатский край - 77
Республика Тыва - 74
Республика Марий Эл - 52
Магаданская область - 39
Еврейская автономная область - 17
Ненецкий автономный округ - 7
Чукотский автономный округ - 6