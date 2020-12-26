Один из самых известных сотрудников британской разведки, перешедших на сторону СССР, Джордж Блейк скончался в возрасте 98 лет, сообщила Служба внешней разведки России. Полковник в отставке "искренне любил нашу страну, восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне", отметил глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Он отметил, что в разведке Блейка "очень уважали и ценили", а сам он в шутку называл себя "иномаркой, которая приспособилась к российским дорогам". "Теперь эта иномарка завершила свой почти вековой пробег", - говорится в сообщении СВР (цитаты по ТАСС и РИА "Новости"). В службе уточнили, что Блейк умер "от старости, остановилось сердце", передает РБК.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего разведчика. "Полковник Блейк был блестящим профессионалом - особой жизненной закалки и мужества. За годы трудной, напряженной работы он внес поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете", - говорится в телеграмме главы государства.

Джордж Блейк (фамилия при рождении - Бехар) родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. Во время Второй мировой войны он остался в оккупированной немцами Голландии и в возрасте 17 лет участвовал в движении Сопротивления. В 1943 году воссоединился с бежавшими в Англию матерью и сестрами и поступил добровольцем в британский флот уже под фамилией Блейк, а спустя год его завербовала секретная служба MI6.

До конца войны Блейк служил в ее голландском отделении, восстанавливая связь с местной британской агентурой. После войны его отправили в Гамбург собирать сведения о советских войсках в Германии, тогда Блейк начал изучать русский язык. В конце 40-х его направили в Сеул собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии, коммунистической Северной Корее.

В ходе Корейской войны, в которую Великобритания вступила на стороне Юга, Блейк попал в лагерь и провел в северокорейском плену три года, после чего стал убежденным коммунистом. Впоследствии он утверждал, что этот выбор был добровольным, и он никогда не чувствовал себя британцем.

В 1951 году Блейк через корейского офицера передал записку в советское посольство с просьбой организовать ему встречу с представителем внешней разведки и предложил свое сотрудничество. Вернувшись в Лондон, он передавал СССР разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев о советских военных секретах.

В первую же очередь Блейк известен как шпион, передавший Советскому Союзу информацию о решении MI6 и ЦРУ проложить туннель к линиям связи группы советских войск в Германии. В результате советский Центр решил использовать этот туннель для дезинформации противника. На основе сведений Блейка внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине.

В 1961 году Блейка разоблачил польский разведчик-перебежчик Михал Голеневский, перешедший на сторону ЦРУ. Блейка, находившегося в Бейруте, вызвали в Лондон якобы для нового назначения. Там его допрашивали и судили, приговорив к 42 годам лишения свободы. В заключении он провел только четыре года: ему устроили побег в Москву, где он и жил с тех пор.

В России ему было присвоено звание полковника внешней разведки. "За большие заслуги в деле обеспечения государственной безопасности" СССР Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке".