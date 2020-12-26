В Петербурге 15 человек задержали на акции солидарности у консульства Белоруссии

Фото: Северо-Запад. МБХ медиа / t.me

В Санкт-Петербурге не меньше 15 человек задержали у консульства Белоруссии на очередной акции за отставку Александра Лукашенко, которые проходят 139 дней подряд. В числе задержанных - журналисты издания "Северо-Запад. МБХ медиа" и "Север. Реалии", причем у первого была пресс-карта.

Одна из активисток сообщила "ОВД-Инфо", что 25 декабря сотрудники полиции, сославшись на указ губернатора Александра Беглова, угрожали демонстрантам задержаниями, если они будут проводить акции с бело-красно-белыми флагами.

Представитель белорусского землячества Артур Грунтов рассказал МБХ, что полицейский пригрозил штрафами в размере 4 тысяч рублей за использование белорусской символики и лозунгов, объяснив свое требование федеральным законом, запрещающим гражданам иностранных государств устраивать митинги на территории России.

"Я сказал ему, что мы не проводим митинги. На что он ответил, что публичные мероприятия тоже запрещены. А раз мы стоим с флагами и прочей атрибутикой - это можно квалифицировать как публичное мероприятие. <...> Некоторым людям вы сильно надоели", - пересказал разговор с полицейским Грунтов.

Субботняя акция проходила без атрибутики, но у протестующих был красно-белый зонт. Полицейские потребовали от участников разойтись, но затем заблокировали их и отвели в автозак. Согласно постановлению, на которое ссылаются полицейские, в период пандемии запрещены мероприятия свыше 50 человек. У здания консульства находилось гораздо меньше, отмечает "Север. Реалии".