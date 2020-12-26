Полиция в ночь на субботу выломала дверь московского ресторана Choice Moscow на Лужнецкой набережной, работавшего после полуночи. Администрации грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановлении деятельности на срок до 90 суток

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва Посетители пили алкоголь, курили сигареты и кальян, а "плотность людей была такова, что некоторые сидели друг у друга на коленях", заявил главный инспектор, отметив, что это также нарушает меры противопожарной и санитарной безопасности

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Полиция в ночь на субботу выломала дверь московского ресторана Choice Moscow на Лужнецкой набережной, работавшего после полуночи. Администрации грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановлении деятельности на срок до 90 суток.

"В заведении в 0:55 продолжалось обслуживание посетителей, подавалась еда и алкогольные напитки. Кроме того, сотрудники ресторана препятствовали проведению обследования и заблокировали дверь, которая была вскрыта полицией в ходе операции", - сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, при повторном рейде в баре Mendeleev на Петровке были обнаружены тайные комнаты, где посетителей обслуживали после 23:00. По словам главного инспектора ОАТИ Яна Поповского, в ходе первой проверки сотрудники бара отказывались открывать дверь, в результате ее вскрыли кувалдой.

"В ходе повторного рейда 26 декабря в 3:00 охрана открыла дверь, а в основных помещениях не было света и посетителей. Однако у проверяющих была информация о находящихся внутри посетителях. Под угрозой применения спецсредств к дверям охрана их открыла, в результате чего в ранее закрытых помещениях обнаружилось порядка 70 человек, которые находились в небольшом помещении запертыми", - сообщил Поповский агентству "Москва".

Посетители пили алкоголь, курили сигареты и кальян, а "плотность людей была такова, что некоторые сидели друг у друга на коленях", заявил главный инспектор, отметив, что это также нарушает меры противопожарной и санитарной безопасности. Заведению грозит штраф до 1 млн рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Нарушения также были обнаружены в ресторане Birds на 84-м этаже башни "Око" в Москва-Сити. Охрана предупредила сотрудников заведения о прибытии инспекции, и те начали спешно выгонять посетителей и убирать столы. В лифте между пьяными посетителями ресторана произошла драка, которую пришлось разнимать бойцам ОМОНа, сообщил Поповский. На момент прибытия проверяющих некоторые гости еще допивали напитки.

В самом ресторане и гардеробе скопились люди, "требования социального дистанцирования грубо нарушались, средства индивидуальной защиты использовали не все". "На выходе из кассового аппарата был обнаружен открытый чек с указанием времени: 23:06. Охрана заведения выводила людей через запасные лифты и лифты апартаментов, находящиеся за закрытыми дверями и обычно не используемые для посещения данного ресторана", - рассказал Поповский. Ресторан будет привлечен к административной ответственности.