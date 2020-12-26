Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, которой вменяется незаконное проникновение в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, допросили пять раз подряд за 16 часов, после чего и перевели из свидетелей по делу в подозреваемые. Об этом сообщила в своем Facebook член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, посетившая Соболь в изоляторе временного содержания.

Юристу устроили несколько очных ставок, в том числе с тещей Кудрявцева Галиной Субботиной, которая и подала на Соболь заявление. Также по делу назначено 8 экспертиз, в частности у Соболь отобрали маску для проведения анализа ДНК. Дело ведут сразу шесть следователей. Литвинович также рассказала, что Соболь содержится в трехместной камере с двумя соседками и чувствует себя нормально.

По версии Следственного комитета, 21 декабря группа лиц, "среди которых была Соболь", неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в Восточном округе Москве, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Также в СК заявили, что юристка ввела в заблуждение курьера сервиса доставки и прошла в подъезд дома, представившись "брошенной женой с маленьким ребёнком".

Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь якобы оттолкнула ее, ворвалась в квартиру и прошлась по всем комнатам, "снимая свои противоправные действия на телефон". Сама Соболь говорила, что позвонила в квартиру Кудрявцева, желая задать ему вопросы о покушении на Алексея Навального, но ей не открыли. Зато дверь открыла Субботина, проживающая в соседней квартире.

Утром 25 декабря дома у Соболь прошел обыск с изъятием всей техники, юристку увезли на допрос и задержали на 48 часов. После того, как она отказалась сдавать образцы ДНК, у нее отобрали обувь. Адвокат Соболь рассказал "Дождю", что статья, которую ей вменяют, чаще всего применяется к лицам без определенного места жительства, которые проникают в чужие дома погреться.