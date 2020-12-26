Российский Минздрав одобрил применение вакцины от коронавируса "Спутник V" для людей старше 60 лет, объявил глава ведомства Михаил Мурашко. "Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, клинические испытания доказали безопасность и эффективность препарата. Минздрав одобрил внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению вакцины.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о вакцинации на большой пресс-конференции, сказал, что еще не поставил себе вакцину как "законопослушный человек", так как препарат на тот момент был недоступен для людей "его возраста" (Путину 68 лет). Он обещал сделать прививку, когда это будет возможно.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 24 декабря объявил о завершении испытаний "Спутника V" на пожилых людях. В них участвовала "большая выборка" населения Москвы. Противопоказаниями для использования вакцины остаются детский возраст и беременность, так как исследования на этих группах не проводились.

Гинцбург рекомендовал не планировать беременность в течение трех месяцев после прививки от коронавируса, отметив, что это правило действует и для других вакцин. При этом он отметил, что если женщина забеременеет раньше этого срока, то "ничего страшного не произойдет".

Что касается детей, то исследования на них могут начаться в мае - июне 2021 года. Центр имени Гамалеи готов при необходимости представить в Минздрав РФ соответствующий проект после того, как министерство проанализирует данные исследований на пожилых людях. По словам Гицбурга, исследование у детей будет разбито на три группы по возрасту на понижение, все будет "по законодательству".