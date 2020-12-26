ВСЕ ФОТО Конституционный суд России фактически разрешил не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов по решению международного арбитража в Гааге

Фото: Михаил Тихонов / Moscow-Live.ru Доктор юридических наук Илья Шаблинский заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что отказ выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов отрицательно скажется международно-правовой репутации России, которая "сейчас фактически свелась к нулю"

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Конституционный суд России фактически разрешил не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов по решению международного арбитража в Гааге. Об этом пишет Русская служба BBC, обратившая внимание, что 24 декабря КС дополнил свое разъяснение восьмилетней давности, касающееся конституционности федерального закона "О международных договорах РФ".

В 2012 году КС разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения. Спор касался договора по Таможенному союзу, но решение КС распространялось и на Договор к Энергетической хартии, на основании которого Гаагский арбитраж в 2014 году постановил взыскать с России 50 млрд долларов по делу ЮКОСа.

В феврале 2020 года апелляционный суд Гааги оставил в силе это решение арбитража, с учетом пеней сумма выросла до 57 млрд долларов. Россия подала кассационную жалобу в суд Нидерландов, а правительство РФ для подкрепления своей позиции обратилось в Конституционный суд, сочтя, что предшественники не вправе были делегировать международному арбитражу разрешение споров иностранных инвесторов.

КС разъяснил, что его постановление от 2012 года "не должно интерпретироваться" как документ, допускающий передачу споров в международный арбитраж: российское правительство вправе подписывать международные инвестиционные договоры, но споры по ним должны рассматриваться в России, а для их рассмотрения за рубежом нужен отдельный закон.

Временное применение договоров допустимо "не в полном объеме". В случае с Договором к Энергетической хартии, согласие на это правительства не распространяется на положения договора, предусматривающие передачу споров между Россией и иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража.

Так как поправки к Конституции РФ, закрепляющие приоритет российского права над международным, были приняты позже, в разъяснении КС говорится, что оно с момента вынесения является неотъемлемой частью его постановления от 2012 года.

Пресс-секретарь бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Максим Дбар сообщил, что бизнесмен не имеет к этому разбирательству отношения, "не является стороной или выгодоприобретателем этого спора и не комментирует его".

Доктор юридических наук Илья Шаблинский заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что отказ выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов отрицательно скажется международно-правовой репутации России, которая "сейчас фактически свелась к нулю".

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА "Новости", что определение КС по международному арбитражу коснется всех международных договоров, не прошедших ратификацию в российском парламенте.

"Конституционный суд РФ, безусловно, прав. В противном случае - без ратификации международного соглашения парламентом - это означало бы вмешательство правительства в исключительные прерогативы законодательной власти", - сказал сенатор.